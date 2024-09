Družbi Gonvarri zelena luč Bruslja za popoln prevzem lastnice Hidrie

Kot so sporočili iz Bruslja, Gonvarri, ki sodi med vodilna podjetja na trgu predelave jekla in aluminija z močno prisotnostjo v avtomobilski industriji, ne krši konkurenčne zakonodaje. Tudi po prevzemu H&R bo namreč imel omejen tržni položaj in omejen vpliv na strukturo trga.

Za prodajo svojih deležev španskemu podjetju so se nato v začetku junija letos odločili še ostali delničarji, na čelu s konzorcijem menedžerjev, ki ga sestavljajo Iztok Seljak, Dušan Lapajne, družina Rejc in podjetnik Alex Luckmann. S temi lastniki in 11 manjšimi delničarji je Gonvarri že do zdaj po zakonu o prevzemih deloval usklajeno, prodaja deležev pa je rezultat tega, da so izkoristili svoje prodajne opcije.

Posredno in neposredno imetništvo delnic H&R v lasti Gonvarrija se tako povečuje na 100 odstotkov (brez upoštevanja lastnih delnic) oz. 94,5 odstotka, če se lastne delnice upoštevajo. Družba H&R je, kot omenjeno, krovni lastnik Hidrie Holding, ta ima medtem v družbi Hidria skoraj 81,5-odstotni delež, ostalo pa je v lasti Hidrie same.

Hidria bo po zagotovilih vpletenih ohranila sedež v Sloveniji. Tričlanski poslovodni odbor bo še naprej vodil glavni direktor Bojan Gantar, člana poslovodnega odbora pa bosta ostala Simon Velikonja in Emilio Ros Torres. Seljak in Lapajne ostajata člana upravnega odbora H&R, Andra Krapš Rejc pa bo končala funkcijo predsednice upravnega odbora H&R.