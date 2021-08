Šest Afganistancev, družinskih članov in sodelavcev Slovenske vojske, zapustilo Kabul

Slovenija je s pomočjo zaveznikov iz Kabula že uspela spraviti družino enega od tolmačev, ki je sodeloval s Slovensko vojsko. Zunanji minister Anže Logar je sicer pred dnevi dejal, da rešitev za drugega tolmača in njegovo družino še iščejo. Ta je bil že takrat na varnem delu kabulskega letališča, kjer je s petčlansko družino čakal na prvo razpoložljivo letalo iz Afganistana.

Iz Afganistana rešujemo 14 oseb, gre za dva tolmača, ki sta sodelovala s Slovensko vojsko in njuni družini. "To je naša moralna dolžnost, saj sta tolmača pomagala našim vojakom. Zdaj, ko so njihova življenja ogrožena, mi pomagamo njim," je medtem zagotovil obrambni minister Matej Tonin.

Tonin je sicer pred dnevi pojasnil, da je bilo še več afganistanskih sodelavcev, s katerimi je v 17 letih delovanja v Afganistanu sodelovala Slovenska vojska. A ker je bila v večnacionalni bojni skupini pod poveljstvom Italije, so si te sodelavce delili z Italijani, ki je vsem že ponudila pomoč, a so se morali o tem izreči do konca maja.

Po naših informacijah pa je Afganistan danes zapustilo še šest oseb, med katerimi so sodelavci Slovenske vojske in njihovi družinski člani.

Poti do letališča sicer še vedno nadzorujejo talibani, ki so okoli njega postavili kontrolne točke. Dostop do letališča preprečujejo predvsem Afganistancem, ki si želijo zapustiti državo.