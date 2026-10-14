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Družina 23-letnika, ki ga je ubil tiger: 'Imel je hudo duševno motnjo'

London, 14. 10. 2026 10.16 pred 29 minutami 2 min branja 5

Avtor:
M.S.
Tiger pokončal moškega

23-letnik, ki je umrl v živalskem vrtu v Doncasterju, potem ko je skočil v tigrovo ogrado, je imel hudo duševno motnjo, je sporočila njegova družina. Preiskava dogodka še poteka, živalski park pa je še vedno zaprt.

Ko je moški v soboto skočil v ogrado, ga je tiger napadel. 23-letnega Williama Chapmana so na kraju dogodka razglasili za mrtvega.

"Družina je zaradi izgube povsem strta in se težko sprijazni s tem, kar se je zgodilo," so sorodniki moškega zapisali po tragični smrti.

"William je bil bister, topel in prijeten mladenič, ki ga je družina neizmerno ljubila – in tudi on je ljubil njih," so dodali.

Pojasnili so, da je 23-letnik več let trpel za hudo duševno boleznijo, zaradi česar je jemal močna zdravila. "O tem, kakšno vlogo je to odigralo pri njegovi smrti, bo odločil preiskovalni sodnik," so še zapisali.

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Kot poroča Sky News, je Chapman v trenutkih pred napadom snemal, kako se približuje tigru, ki je ležal na leseni ploščadi. Na posnetku je slišati težko dihanje osebe, ki snema, v ozadju pa glasove ljudi, ki vpijejo.

Britanska policija je potrdila, da je moški park obiskal sam. Priče v bližini ograde so povedale, da so Chapmana pozivale, naj se "dela mrtvega", a je bilo videti, kot da jih ni razumel. Tigru naj bi dejal, naj "preneha nagajati".

Anthony Hunt, ki je bil v parku s svojim dekletom, je za britanski medij povedal, da sta fotografirala tigra, ko sta opazila, da se je njegovo vedenje nenadoma spremenilo. "Njegove oči so se uprle v nekaj v ogradi. Mislila sva, da ga morda hranijo. Ko je Scarlett fotografirala, sva skozi objektiv nenadoma opazila, da je v ogrado vstopil moški. Sklonil se je, se spustil na vse štiri, začel moliti in gledati v nebo," je pojasnil Hunt.

Živalski vrt je sicer še vedno zaprt, kdaj ga bodo ponovno odprli, še ni jasno. Po napadu so zatrdili, da tigra ne bodo evtanazirali.

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KOMENTARJI5

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Nace Štremljasti
14. 10. 2026 10.29
zakaj bi pa tigra uspavali,saj ni nič kriv
Odgovori
+6
6 0
yolli
14. 10. 2026 10.29
Otrok je imel motnjo avtističnega spektra.....
Odgovori
+2
2 0
Sir Oliver
14. 10. 2026 10.26
Groza. Šokantni video.
Odgovori
-1
0 1
devlon
14. 10. 2026 10.25
ubogi mladenič..Nenavaden konec si je 'izbral'
Odgovori
+4
4 0
zurc
14. 10. 2026 10.44
ni si izbral ,on je mislil da je tiger prijazna živalca ,v večini kot avtist se sploh ni zavedal nevarnosti ,mu ni bilo jasno zakaj ga napada Enako kot nekateri avtisti bodo kar šli na cesto pred avto,ker misli da bo ustavil ,ne zaveda se pa tega da avto z večjo hitrostjo ne more ustavit ,niti se ne zaveda da ga tudi voznik lahko spregleda
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0 0
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