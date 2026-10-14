Družina 23-letnika, ki ga je ubil tiger: 'Imel je hudo duševno motnjo'

Ko je moški v soboto skočil v ogrado, ga je tiger napadel. 23-letnega Williama Chapmana so na kraju dogodka razglasili za mrtvega.

"Družina je zaradi izgube povsem strta in se težko sprijazni s tem, kar se je zgodilo," so sorodniki moškega zapisali po tragični smrti.

"William je bil bister, topel in prijeten mladenič, ki ga je družina neizmerno ljubila – in tudi on je ljubil njih," so dodali.

Pojasnili so, da je 23-letnik več let trpel za hudo duševno boleznijo, zaradi česar je jemal močna zdravila. "O tem, kakšno vlogo je to odigralo pri njegovi smrti, bo odločil preiskovalni sodnik," so še zapisali.