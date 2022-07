Družina Bin Ladna skladu princa Charlesa darovala dober milijon evrov

Po poročanju tujih medijev je dobrodelni sklad princa Charlesa prejel prav posebno donacijo. 1,21 milijona evrov je namreč v sklad darovala družina terorista, ki je odgovoren za eno največjih tragedij ameriške zgodovine – 11. september. Čeprav sicer ni podatkov, da bi družina Osame bin Ladna storila kakršno koli kršitev, je razkritje o njihovi donaciji sprožilo povečan nadzor nad dobrodelnimi organizacijami 73-letnega princa, poroča France 24.

Več svetovalcev je Charlesa pozvalo, naj donacije družin Bakra bin Ladna in njegovega brata Shafiqa (bin Ladnovih polbratov) ne sprejme. Vendar pa je prestolonaslednik kljub ugovoru svetovalcev po srečanju z Bakrom leta 2013 donacijo, namenjeno skladu The Prince of Wales's Charitable Fund (PWCF), sprejel.