Družina Britanca, obsojenega na smrt, obupana

Oglasili so se bližnji Britancev, ki ju je sodišče samooklicane Ljudske republike Doneck, obsodilo na smrt. Pozivajo k upoštevanju statusa vojnih ujetnikov in mednarodnih konvencij.

Sodišče samooklicane Ljudske republike Doneck je Britanca Aidena Aslina in Shauna Pinner ter Maročana Saauduna Brahimija obsodilo na smrt.

Sodišče je kazen utemeljilo s tem, da so bili Britanca in Maročan plačanci in ne pripadniki ukrajinskih oboroženih sil, zato zanje ne veljajo mednarodne konvencije. Velika Britanija že od začetka procesa trdi, da jima pripada status vojnih ujetnikov, zato proti njima ne bi smel biti sprožen sodni proces.

Za SkyNews je spregovorila njuna družina, ki je obupana in užaloščena zaradi, kot pravijo, nelegalne predstave za javnost. Kot je povedal predstavnik družine Shauna Pinnerja, je celotna družina užaloščena zaradi rezultata nelegalne predstave za javnost samooklicane Ljudske republike Doneck. Kot prebivalec Ukrajine je zadnja štiri leta služil vojski, na kar je izredno ponosen. Zasluži si imeti pravice vojnih ujetnikov po Ženevski konvenciji in neodvisnega pravnega zastopnika. "Upamo, da bodo vse strani sodelovale in zagotovile varno izmenjavo ujetnikov." Kot so dodali, ga celotna družina, vključno z njegovo ženo in sinom izredno pogreša. Sporočajo mu, da ga imajo radi in da sočustvujejo z vsemi, ki so se znašli v takšni situaciji, poroča SkyNews.