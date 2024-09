Družina Eiffel nasprotuje olimpijskim krogom na stolpu do leta 2028

Toda potomci oblikovalca stolpa trdijo, da je olimpijski simbol "barvit, velik, postavljen na glavni aveniji pristopa k stolpu in ustvarja močno neravnovesje" v njegovi obliki ter "bistveno spreminja zelo čiste oblike spomenika".

Pariška županja Anne Hidalgo namerava obdržati ogromne raznobarvne prstane, ki so bili pritrjeni na železno lady za pariške olimpijske igre, vsaj do leta 2028, ko bodo naslednje igre v Los Angelesu.

Iz družine Eiffel so še sporočili, da so se o blokiranju napovedane spremembe že posvetovali tudi z odvetniki, še navaja AFP.

Ohranjanje olimpijskih krogov na stolpu bi bilo po njihovem v nasprotju z nevtralnostjo in s pomenom, ki ga je z leti pridobil Eifflov stolp, ki je postal simbol mesta Pariz in celo vse Francije po svetu, je njihovo družinsko združenje AGDE dejalo v izjavi za javnost.

Družina zato predlaga, da bi krogi na stolpu ostali le do konca leta 2024, ki pomeni konec olimpijskega leta.

Sicer je 330-metrski Eifflov stolp, ki so ga dokončali leta 1889 za pariško univerzalno razstavo in je prvotno nameraval stati le 20 let, v lasti mesta Pariz.

Glede na spletno stran je to najbolj obiskan spomenik na svetu, ki vsako leto privabi približno sedem milijonov ljudi, približno tri četrtine jih je iz tujine.