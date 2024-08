Družina francoskega raziskovalca, ki je umrl na podmornici Titan, toži Oceangate

Paul-Henri Nargeolet je bil eden od petih ljudi, ki so bili na podmornici Titan, ko je ta implodirala junija 2023 med potovanjem do mesta, kjer ležijo razbitine znamenitega Titanika v Severnem Atlantiku. Francoski raziskovalec, ki je bil znan tudi kot "gospod Titanik", je pred to ekspedicijo že večkrat obiskal omenjeno lokacijo in je veljal za človeka, ki je o samih razbitinah Titanika vedel več kot kdorkoli na svetu.

Po poročanju britanskega časnika The Guardian so odvetniki njegove družine zapisali, da je imela podmornica Titan "težavno zgodovino" in da podjetje Oceangate ni razkrilo ključnih dejstev o plovilu in njegovih vzdržljivosti. V tožbi odvetniki med drugim očitajo, da podjetje Nargeoletu, kljub temu, da ga je določilo za člana posadke plovila, ni razkrilo številnih podrobnosti o napakah in pomanjkljivostih plovila in da so jih načrtno prikrivali.

Eden od ciljev tožbe je, da družina dobi odgovore o tem, kako natančno se je tragedija zgodila, kdo vse je bil vpleten in kako so lahko vpleteni dopustili, da se je to zgodilo, je dejal Tony Buzbee, eden od odvetnikov družine.