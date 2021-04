Družina Gucci zaskrbljena zaradi prihajajočega filma o modni dinastiji

Kako bo v najnovejšem filmu prikazana dinastija Gucci, trepetajo dediči modnega imperija. Kradejo nam identiteto, da bi zaslužili in napolnili hollywoodske žepe, je ogorčena pravnukinja ustanovitelja prestižne znamke. V kriminalni drami The House of Gucci, ki jo pospešeno snemajo v sosednji Italiji, glavno vlogo igra Lady Gaga. Stopila je v čevlje zloglasne črne vdove, ki je naročila umor svojega nekdanjega moža in vodje modne hiše Maurizija Guccija. Produkcijska hiša z družino ne sodeluje, zato se bojijo netočnosti, obenem pa niso zadovoljni z izbiro igralcev. Guccijeva dedinja jih je označila za sramotne.

