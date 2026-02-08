Družina Guthrie domnevnim ugrabiteljem mame: Plačali bomo

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Nancy Guthrie je izginila s svojega doma v Tusconu. AP

"Prejeli smo vaše sporočilo in razumemo," Savannah Guthrie pove na posnetku, ki ga je družina sinoči objavila na družbenem omrežju Instagram. "Rotimo vas za varno vrnitev naše mame. Samo tako bomo lahko mirni. In plačali bomo," pravi ameriška televizijska voditeljica. V videu sicer ne omenja nobenih drugih podrobnosti sporočila, ki naj bi jim ga poslali ugrabitelji.

Nancy Guthrie je prejšnji konec tedna sredi noči izginila iz svojega doma v Tucsonu v Arizoni, policija pa verjame, da so jo ugrabili. V začetku tedna so sporočili, da zaenkrat niso identificirali še nobenega osumljenca. Za informacije o tem, kaj se je zgodilo s 84-letnico, ponujajo tudi nagrado v višini 50.000 dolarjev (okoli 42.300 evrov). Kot pogrešano jo je minulo nedeljo prijavila družina, potem ko so se nanje obrnili zaskrbljeni farani bližnje cerkve, ker je ni bilo pri maši, ki jo je sicer redno obiskovala, poroča BBC. Preiskovalci so ugotovili, da je bila nadzorna kamerna na vhodnih vratih njenega doma odstranjena, okoli 2.28 ponoči je prenehala delovati tudi povezava med njenim srčnim spodbujevalnikom in aplikacijo, ki jo je imela nameščeno na mobilnem telefonu.

Ameriška televizijska voditeljica Savannah Guthrie domnevnim ugrabiteljem mame sporoča, da je družina pripravljena plačati, le da se 84-letnica varno vrne domov. FOTO: AP

Več medijev je medtem prejelo sporočilo z zahtevo za odkupnino, je potrdil posebni agent FBI Heith Janke. Da so "seznanjeni z novim sporočilom v zvezi z Nancy Guthrie", so v petek sporočili preiskovalci ter dodali, da točnost navedenih informacij še preverjajo. "V sporočilu je bil naveden časovni rok in vsota, ki jo zahtevajo," je po poročanju NBC News dejal Janke. Da so prejeli sporočilo, so potrdili v lokalnem uredništvu CBS News, pa tudi v spletnem uredništvu medija TMZ. Slednji navajajo, da naj bi ugrabitelji zahtevali več milijonov dolarjev v kriptovalutah. Družina pogrešane je že pred tem objavila dva videoposnetka, v katerih domnevnim ugrabiteljem sporočajo, da so pripravljeni na pogovore, ter jih prosijo za dokaz, da je mama še živa. V četrtkovem posnetku je njen sin Camron Guthrie sicer dejal, da družina neposrednega stika z osebami, ki so mamo odpeljale, nima. "Vedeti moramo, da res imate našo mamo. Želimo se pogovoriti," je pozval. FBI je medtem v četrtek zaradi lažnega sporočila z zahtevo po odkupnini pridržal eno osebo.

54-letna Savannah Guthrie je ameriška novinarka in od leta 2012 ena od voditeljev oddaje Today na NBC News. Pred tem je bila dopisnica iz Bele hiše. (Na fotografiji z mamo Nancy) FOTO: Profimedia