Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Družina Guthrie domnevnim ugrabiteljem mame: Plačali bomo

Tuscon, 08. 02. 2026 15.30 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Izginotje Nancy Guthrie

Ameriška televizijska voditeljica Savannah Guthrie in njena družina so objavili nov videoposnetek, v katerem domnevne ugrabitelje mame Nancy rotijo, naj 84-letnico izpustijo.

"Prejeli smo vaše sporočilo in razumemo," Savannah Guthrie pove na posnetku, ki ga je družina sinoči objavila na družbenem omrežju Instagram. "Rotimo vas za varno vrnitev naše mame. Samo tako bomo lahko mirni. In plačali bomo," pravi ameriška televizijska voditeljica. V videu sicer ne omenja nobenih drugih podrobnosti sporočila, ki naj bi jim ga poslali ugrabitelji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nancy Guthrie je prejšnji konec tedna sredi noči izginila iz svojega doma v Tucsonu v Arizoni, policija pa verjame, da so jo ugrabili. V začetku tedna so sporočili, da zaenkrat niso identificirali še nobenega osumljenca. Za informacije o tem, kaj se je zgodilo s 84-letnico, ponujajo tudi nagrado v višini 50.000 dolarjev (okoli 42.300 evrov).

Kot pogrešano jo je minulo nedeljo prijavila družina, potem ko so se nanje obrnili zaskrbljeni farani bližnje cerkve, ker je ni bilo pri maši, ki jo je sicer redno obiskovala, poroča BBC. Preiskovalci so ugotovili, da je bila nadzorna kamerna na vhodnih vratih njenega doma odstranjena, okoli 2.28 ponoči je prenehala delovati tudi povezava med njenim srčnim spodbujevalnikom in aplikacijo, ki jo je imela nameščeno na mobilnem telefonu.

Ameriška televizijska voditeljica Savannah Guthrie domnevnim ugrabiteljem mame sporoča, da je družina pripravljena plačati, le da se 84-letnica varno vrne domov.
Ameriška televizijska voditeljica Savannah Guthrie domnevnim ugrabiteljem mame sporoča, da je družina pripravljena plačati, le da se 84-letnica varno vrne domov.
FOTO: AP

Več medijev je medtem prejelo sporočilo z zahtevo za odkupnino, je potrdil posebni agent FBI Heith Janke. Da so "seznanjeni z novim sporočilom v zvezi z Nancy Guthrie", so v petek sporočili preiskovalci ter dodali, da točnost navedenih informacij še preverjajo. "V sporočilu je bil naveden časovni rok in vsota, ki jo zahtevajo," je po poročanju NBC News dejal Janke.

Da so prejeli sporočilo, so potrdili v lokalnem uredništvu CBS News, pa tudi v spletnem uredništvu medija TMZ. Slednji navajajo, da naj bi ugrabitelji zahtevali več milijonov dolarjev v kriptovalutah.

Družina pogrešane je že pred tem objavila dva videoposnetka, v katerih domnevnim ugrabiteljem sporočajo, da so pripravljeni na pogovore, ter jih prosijo za dokaz, da je mama še živa. V četrtkovem posnetku je njen sin Camron Guthrie sicer dejal, da družina neposrednega stika z osebami, ki so mamo odpeljale, nima. "Vedeti moramo, da res imate našo mamo. Želimo se pogovoriti," je pozval.

FBI je medtem v četrtek zaradi lažnega sporočila z zahtevo po odkupnini pridržal eno osebo.

54-letna Savannah Guthrie je ameriška novinarka in od leta 2012 ena od voditeljev oddaje Today na NBC News. Pred tem je bila dopisnica iz Bele hiše. (Na fotografiji z mamo Nancy)
54-letna Savannah Guthrie je ameriška novinarka in od leta 2012 ena od voditeljev oddaje Today na NBC News. Pred tem je bila dopisnica iz Bele hiše. (Na fotografiji z mamo Nancy)
FOTO: Profimedia

Tako družina kot organi pregona opozarjajo še, da mora 84-letnica redno jemati zdravila, brez katerih je njeno življenje lahko ogroženo. Da je mama, kjerkoli že je, brez vsakršnih zdravil, je v prejšnji objavi izpostavila Savannah Guthrie. "Potrebuje jih za preživetje," je poudarila.

Pomoč zveznim policistom pri preiskavi je prejšnji teden ponudil tudi ameriški predsednik Donald Trump. "Mislim, da nam gre zelo dobro – imamo nekaj namigov, za katere menim, da so zelo močni, in bi lahko že kmalu dobili nekaj odgovorov," je v petek dejal novinarjem.

Pred tem je šerif okrožja Pima Chris Nanos sicer povedal, da preiskovalci niso nič bližje ugotovitvi, kdo stoji za njenim izginotjem, a da delujejo na predpostavki, da je 84-letnica še živa. "Želimo, da bo čimprej spet doma. V naših očeh so še vedno vsi osumljenci," je dodal.

Nancy Guthrie izginotje ugrabitev Savannah Guthrie odkupnina

Zaradi močnega deževja v Maroku evakuirali na deset tisoče ljudi

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Sestra ali mati? Zvezdnik resnico izvedel pri 37 letih
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
zadovoljna
Portal
Že trikrat ji je propadel zakon, a še vedno verjame v ljubezen
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
Dnevni horoskop: Raki so občutljivi, ribe bodo zasanjane
Dnevni horoskop: Raki so občutljivi, ribe bodo zasanjane
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
vizita
Portal
Raziskovalci po petdesetih letih razkrili novo krvno skupino, ki odpira pomembna vprašanja
Zakaj chia semen nikoli ne smete uživati suhih
Zakaj chia semen nikoli ne smete uživati suhih
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
cekin
Portal
'Preprosto ne morem verjeti, da se je to zgodilo'
O tem se ne pogovarjamo
O tem se ne pogovarjamo
Ste vedeli to o denarju?
Ste vedeli to o denarju?
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
moskisvet
Portal
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
dominvrt
Portal
Sobna rastlina, ki je znana po svojih žametnih vijoličnih listih
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Poletje v školjki
Poletje v školjki
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527