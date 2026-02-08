Družina Guthrie domnevnim ugrabiteljem mame: Plačali bomo

"Prejeli smo vaše sporočilo in razumemo," Savannah Guthrie pove na posnetku, ki ga je družina sinoči objavila na družbenem omrežju Instagram. "Rotimo vas za varno vrnitev naše mame. Samo tako bomo lahko mirni. In plačali bomo," pravi ameriška televizijska voditeljica. V videu sicer ne omenja nobenih drugih podrobnosti sporočila, ki naj bi jim ga poslali ugrabitelji.
Nancy Guthrie je prejšnji konec tedna sredi noči izginila iz svojega doma v Tucsonu v Arizoni, policija pa verjame, da so jo ugrabili. V začetku tedna so sporočili, da zaenkrat niso identificirali še nobenega osumljenca. Za informacije o tem, kaj se je zgodilo s 84-letnico, ponujajo tudi nagrado v višini 50.000 dolarjev (okoli 42.300 evrov).
Kot pogrešano jo je minulo nedeljo prijavila družina, potem ko so se nanje obrnili zaskrbljeni farani bližnje cerkve, ker je ni bilo pri maši, ki jo je sicer redno obiskovala, poroča BBC. Preiskovalci so ugotovili, da je bila nadzorna kamerna na vhodnih vratih njenega doma odstranjena, okoli 2.28 ponoči je prenehala delovati tudi povezava med njenim srčnim spodbujevalnikom in aplikacijo, ki jo je imela nameščeno na mobilnem telefonu.
Več medijev je medtem prejelo sporočilo z zahtevo za odkupnino, je potrdil posebni agent FBI Heith Janke. Da so "seznanjeni z novim sporočilom v zvezi z Nancy Guthrie", so v petek sporočili preiskovalci ter dodali, da točnost navedenih informacij še preverjajo. "V sporočilu je bil naveden časovni rok in vsota, ki jo zahtevajo," je po poročanju NBC News dejal Janke.
Da so prejeli sporočilo, so potrdili v lokalnem uredništvu CBS News, pa tudi v spletnem uredništvu medija TMZ. Slednji navajajo, da naj bi ugrabitelji zahtevali več milijonov dolarjev v kriptovalutah.
Družina pogrešane je že pred tem objavila dva videoposnetka, v katerih domnevnim ugrabiteljem sporočajo, da so pripravljeni na pogovore, ter jih prosijo za dokaz, da je mama še živa. V četrtkovem posnetku je njen sin Camron Guthrie sicer dejal, da družina neposrednega stika z osebami, ki so mamo odpeljale, nima. "Vedeti moramo, da res imate našo mamo. Želimo se pogovoriti," je pozval.
FBI je medtem v četrtek zaradi lažnega sporočila z zahtevo po odkupnini pridržal eno osebo.
Tako družina kot organi pregona opozarjajo še, da mora 84-letnica redno jemati zdravila, brez katerih je njeno življenje lahko ogroženo. Da je mama, kjerkoli že je, brez vsakršnih zdravil, je v prejšnji objavi izpostavila Savannah Guthrie. "Potrebuje jih za preživetje," je poudarila.
Pomoč zveznim policistom pri preiskavi je prejšnji teden ponudil tudi ameriški predsednik Donald Trump. "Mislim, da nam gre zelo dobro – imamo nekaj namigov, za katere menim, da so zelo močni, in bi lahko že kmalu dobili nekaj odgovorov," je v petek dejal novinarjem.
Pred tem je šerif okrožja Pima Chris Nanos sicer povedal, da preiskovalci niso nič bližje ugotovitvi, kdo stoji za njenim izginotjem, a da delujejo na predpostavki, da je 84-letnica še živa. "Želimo, da bo čimprej spet doma. V naših očeh so še vedno vsi osumljenci," je dodal.
