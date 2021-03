Družina kongresnika Gosarja zahteva njegov odpoklic

Razburilo jih je že to, da je bil Paul Gosar eden od organizatorjev zborovanja Trumpovih privržencev tik pred napadom na kongres 6. januarja. V petek se je opravičil, da ne more v službo, ko je predstavniški dom glasoval o predlogu zakona za boj proti pandemiji koronavirusne bolezni in pomoč gospodarstvu, ker ni varno zaradi pandemije, čeprav na primer v kongresu ne nosi maske.

Gosar je v kongresu na dan napada ugovarjal izidu volitev v Arizoni, vendar le izidu predsedniških volitev, saj je bil sam na istih volitvah izvoljen v kongres. Povezan je z desničarsko milico Varuhi prisege, katerih vodja v Arizoni Jim Arroyo je dejal, da jim je kongresnik že pred leti povedal, da je Amerika že sredi državljanske vojne, le streljati še niso začeli.

Med napadom na kongres je na družbenem omrežju objavil fotografijo nasilja in pripisal poziv napadalcem, naj jih preveč ne zanese. Isto fotografijo je objavil tudi na desničarskem družabnem mediju Parler, kjer pa je pripisal, da so Američani razburjeni. Zaradi tega in drugih postopkov demokrati v Arizoni zahtevajo, naj FBI sproži preiskavo Gosarja in drugih, ki so "z besedami in dejanji pomagali uporu, izdaji in drugim zveznim zločinom".