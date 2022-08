Družina kupila zabojnik, v njem pa našla kovčke s človeškimi ostanki

Družina iz Aucklanda je na dražbi kupila rabljen skladiščni zabojnik od lokalnega podjetja, ki ponuja skladiščne prostore in zabojnike. Ko so ga pripeljali domov, so ga odprli in začeli odstranjevati predmete, ki so bili v njem. Med drugim je bilo v zabojniku tudi več kovčkov. Ko pa so odprli prvi kovček, so v njem našli človeške posmrtne ostanke.

O grozljivi najdbi so takoj obvestili policijo. Ta je sprožila preiskavo in začela z identifikacijo posmrtnih ostankov.