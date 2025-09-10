Družina Murdoch se je dogovorila, medijski imperij najstarejšemu sinu

Al Jazeera poroča, da bodo po sporazumu Lachlan Murdoch in njegovi dve mlajši sestri, Grace in Chloe, upravičeni do deleža v novem družinskem skladu, ki bo imel kontrolni delež v podjetjih Fox Corporation in News Corp, do leta 2050. Vse glasovalne pravice pa bodo izključno v rokah 54-letnega Lachlana, ki je že od leta 2023 predsednik News Corpa in izvršni direktor Foxa.

Njegovi trije starejši sorojenci James, Elizabeth in Prudence so se odpovedali deležu v obstoječem družinskem skladu, v zameno pa prejeli enak delež od prodaje delnic. Izplačilo je ocenjeno na približno 3,3 milijarde ameriških dolarjev (2,8 milijarde evrov).

Dogovor pomeni konec pravnega boja, ki se je začel leta 2023, ko so trije najstarejši bratje in sestre skušali preprečiti očetovo potezo, s katero bi Lachlanu za čas življenja in po smrti zagotovil izključni nadzor nad imperijem. Takratno ameriško sodišče je načrt označilo za "previdno zrežirano pretvezo," a medijskemu mogotcu Rupertu Murdochu je po poročanju Al Jazeere kljub temu uspelo doseči svoj cilj.