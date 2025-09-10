Svetli način
Družina Murdoch se je dogovorila, medijski imperij najstarejšemu sinu

New York, 10. 09. 2025

L.M.
Spor družine Murdoch, ki je mesece buril medijske in politične kroge, se je končal z dogovorom, ki Rupertovemu najstarejšemu sinu Lachlanu prinaša popoln nadzor nad medijskim imperijem. Poravnava zagotavlja, da bo nadzor nad obsežnim medijskim portfeljem, ki vključuje Fox News, The Wall Street Journal, The New York Post in The Times, tudi po smrti 94-letnega Ruperta Murdocha ohranil jasno konservativno usmeritev.

Al Jazeera poroča, da bodo po sporazumu Lachlan Murdoch in njegovi dve mlajši sestri, Grace in Chloe, upravičeni do deleža v novem družinskem skladu, ki bo imel kontrolni delež v podjetjih Fox Corporation in News Corp, do leta 2050. Vse glasovalne pravice pa bodo izključno v rokah 54-letnega Lachlana, ki je že od leta 2023 predsednik News Corpa in izvršni direktor Foxa.

Lachlan Murdoch
Lachlan Murdoch FOTO: AP

Njegovi trije starejši sorojenci James, Elizabeth in Prudence so se odpovedali deležu v obstoječem družinskem skladu, v zameno pa prejeli enak delež od prodaje delnic. Izplačilo je ocenjeno na približno 3,3 milijarde ameriških dolarjev (2,8 milijarde evrov).

Dogovor pomeni konec pravnega boja, ki se je začel leta 2023, ko so trije najstarejši bratje in sestre skušali preprečiti očetovo potezo, s katero bi Lachlanu za čas življenja in po smrti zagotovil izključni nadzor nad imperijem. Takratno ameriško sodišče je načrt označilo za "previdno zrežirano pretvezo," a medijskemu mogotcu Rupertu Murdochu je po poročanju Al Jazeere kljub temu uspelo doseči svoj cilj.

Rupert Murdoch
Rupert Murdoch FOTO: AP

Dogodek je sprožil številne primerjave z nagrajeno televizijsko dramo Succession, ki je prav tako obravnavala napete družinske bitke za prevzem medijskega kraljestva.

