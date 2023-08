Družina pogrešanega pohodnika upa na 'noro zgodbo o preživetju'

Rochevi sorodniki in prijatelji so se zdaj, v upanju, da bi kdo prepoznal druge ljudi na posnetkih, odločili, da jih bodo delili. Roche se je namreč nehal javljati že uro po tem, ko je poslal zadnji posnetek, poroča The Guardian .

Njegova družina je za pomoč pri iskanju (vključno z najemom helikopterja) začela zbirati sredstva, zbrali so že več kot 30.000 funtov (okoli 34.800 evrov). Pot, po kateri je hodil, sta sicer že večkrat prehodila tudi njegova brata, 32-letni Connor in 31-letni Niall .

Taylorjeva, ki videoposnetke deli na svojem TikToku, pravi, da ima Roche res veliko srce in da bi vsakomur priskočil na pomoč. Upa, da bodo s pomočjo videoposnetkov dobili kakšno novo sled. "Vem, da bi nagovoril dekle, ki na posnetku sedi blizu njega, in da bi govoril z ljudmi, ki so hodili po poti. Upamo, da jih bo kdo prepoznal in nam dal novo sled," je povedala.

"To je grozno. Radi bi samo vedeli, kaj se mu je zgodilo. Nikoli ne bi kar tako izginil. Običajno ne mine dan, ko ne bi komuniciral s prijatelji in družino, delil slik ali videoposnetkov. Smo velika skupina zelo tesnih prijateljev, ne bi kar tako izginil," je povedala Rocheva 26-letna prijateljica Beth Taylor .

Njegov brat Connor je medtem poudaril, da Aidana vsi pogrešajo in da je najhuje prav to, da ne vedo, kaj se mu je zgodilo. "Nekako še vedno upam, da se je morda odločil oditi ali pa da se je udaril v glavo in pozabil, kdo je. A se moram vrniti k temu, kar dejansko vemo, in dokazi kažejo na to, da je še vedno nekje na gori in ga še nismo našli. Še vedno obstaja nora možnost, da ima noro zgodbo o preživetju," je povedal.

Hkrati je priznal, da si včasih ne more pomagati in razmišlja tudi o najhujših scenarijih. "Še posebej, ker je minilo toliko časa, odkar je izginil. Trenutno potrebujemo samo več informacij," je še povedal in vse, ki bi karkoli vedeli, pozval, naj se jim oglasijo.