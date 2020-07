Družina pokojnega Georgea Floyda vložila odškodninsko tožbo proti policistom

Tožba je bila vložena isti dan, ko so mestne oblasti objavile posnetke telesnih kamer dveh sodelujočih policistov pri aretaciji. Mestne oblasti so po smrti Georgea Floyda vse štiri policiste odpustile, po ZDA pa so izbruhnile demonstracije proti policijskemu nasilju in sistemskemu rasizmu.

Protesti se po ZDA nadaljujejo, čeprav ne več s tako silo kot uvodoma, po ZDA pa že uvajajo sistemske spremembe. V New Yorku so policiji odvzeli milijardo dolarjev iz proračuna, v mestu pa se pojavlja porast nasilja in celo napadov na policiste, ki niso več nedotakljivi. V sredo se je zgodil pretep med dvema skupinama protestnikov, pri čemer so bili vidno poškodovani štirje policisti, aretiranih pa je bilo 37 ljudi.

Skupina protestnikov v podporo policiji, ki so jo vodili katoliški duhovniki in v kateri so bili večinoma policisti, se je odpravila preko Brooklynskega mostu in naletela na protestnike, ki so prej taborili pred mestno hišo in zahtevali, da se policiji odvzame denar. Pojavilo se je prerivanje in posnetki varnostni kamer kažejo moškega z dolgo palico, ki preko ograje na mostu udarja policiste po glavi.