Družina se je pred ognjenimi zublji zatekla v kinodvorano in tam preživela šest dni

2600 gasilcev se na jugovzhodu Avstralije pripravlja na nov vročinski val, ki ga pričakujejo v petek. Od septembra je v ognjenih zubljih umrlo že najmanj 25 ljudi. Na dan pa prihajajo tudi zgodbe o preživetju. Družina se je z dvema majhnima otrokoma pred ognjem zatekla v kinodvorano in tam preživela šest dni.

Požari, ki že več mesecev divjajo v Avstraliji, so uničili že skoraj 2000 domov. Pristojni se mrzlično pripravljajo na morebitno poslabšanje razmer. Medtem ko je na jugovzhodu Avstralije v ponedeljek vendarle padlo nekaj dežja in je nekoliko popustila tudi vročina, pa se več kot 2600 gasilcev pripravlja na nov vročinski val, ki ga pričakujejo v petek. Na jugovzhodu Avstralije še vedno divja na desetine požarov, zato se oblasti bojijo, da bi se več požarov v Novem Južnem Walesu in Viktoriji združilo in bi nastal tako imenovan "mega požar".

Umrlo že 25 ljudi Od septembra je v ognjenih zubljih umrlo že najmanj 25 ljudi in na milijone živali. Avstralija se že več mesecev bori s požari, rekordnimi temperaturami in sušo. Po uradnih podatkih oblasti so požari v Novem Južnem Walesu uničili 1588 in poškodovali 653 domov, v sosednji zvezni državi Viktoriji je uničenih približno 200 domov, drugod po Avstraliji pa je zgorelo še 100 domov. Škoda po navedbah Združenja avstralskih zavarovalnic znaša najmanj 700 milijonov avstralskih dolarjev (434 milijonov evrov). Vlada pa je namenila začetni dve milijardi dolarjev (1,2 milijardi evra) za nacionalni sklad za pomoč opustošenim skupnostim. Oblak dima nad Avstralijo so opazili celo v 12.000 kilometrov oddaljenih Čilu in Argentini. V dimu se dušijo avstralska mesta Canberra, Sydney in zdaj tudi Melbourne, zato zdravniki svarijo pred respiratornimi boleznimi.

Zgodbe o preživetju - šest dni preživeli v kinodvorani Na dan pa prihajajo tudi zgodbe o preživetju. Neka družina je bila kar šest dni ujeta v kinodvorani v mestu Mallacoota. Utrujeni in prestrašeni, tako kot okoli 500 drugih ljudi, so se pred ognjenimi zublji zatekli v kinodvorano. "Počutili smo se kot da smo v pasti," pojasnjuje 34-letna Meaghan Wegg, ki je skupaj s partnerjem Timom Buckleyjem in dvema otrokoma zatočišče poiskala na silvestrovo. To je le ena od 4000 družin, ki je zbežala iz mesta Mallacoota, priljubljene točke za družinska kampiranja na vzhodu Viktorije.

