Družina ubite novinarke pozdravlja preiskavo FBI, Izrael ne bo sodeloval

Družina pokojne novinarke katarske medijske hiše Al Jazeera je potrdila, da je pozivala k ameriški preiskavi vse od njene smrti. "To je, kar bi ZDA morale storiti, ko je državljan ZDA ubit v tujini," so zapisali člani družine in poudarili, da to še posebej velja v primeru Shireen Abu Akleh, ki jo je "ubila tuja vojska".

Družina je dodala še, da upa na "resnično neodvisno, kredibilno in temeljito preiskavo".

Shireen Abu Akleh je bila ubita med spremljanjem ene od izraelskih racij v palestinskem begunskem taborišču Dženin na okupiranem Zahodnem bregu 11. maja letos. Bila je ustreljena, kljub temu da je v času smrti nosila čelado in neprebojni jopič, ki je jasno kazal na to, da je novinarka.

Dosedanji preiskavi Združenih narodov in ZDA sta potrdili, da so Abu Akleh ubili pripadniki izraelskih sil. Da "obstaja velika verjetnost, da je gospo Abu Akleh po naključju zadel strel izraelskih obrambnih sil," je septembra priznala tudi izraelska vojska, ki je pred tem vztrajala, da je nemogoče določiti, kdo je novinarko ubil, in trdila, da bi jo lahko ustrelil tudi kdo od palestinskih borcev.