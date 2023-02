Družina umrlega Nobelovca trdi, da je bil pesnik zastrupljen s smrtonosno bakterijo

"Našli so Nerudovo smrtonosno kroglo, ki jo je imel v telesu. Kdo jo je izstrelil? To bomo kmalu izvedeli, vendar ni dvoma, da so Nerudo ubili. Neposredno posredovanje tretjih oseb," je poudaril Reyes.

"Zdaj vemo, da ni nobenega razloga, da bi bila (bakterija) Clostridium botulinum v Nerudinih kosteh. Kaj to pomeni? Da je bil Neruda umorjen, da so to leta 1973 storili državni agenti," je za EFE povedal pesnikov nečak Rodolfo Reyes .

Mednarodni strokovnjaki naj bi ugotovili, da je bila bakterija, ki so jo našli v posmrtnih ostankih čilskega pesnika in Nobelovega nagrajenca za književnost Pabla Nerude, v času smrti v njegovem telesu, ta ugotovitev pa dokazuje, da naj bi bil pesnik zastrupljen 12 dni po vojaškem udaru leta 1973.

Clostridium botulinum je bakterija, ki jo je običajno moč najti v zemlji. Strokovnjaki s kanadske univerze McMaster in danske univerze v Københavnu so v poročilu, ki bo objavljeno ta teden, ugotovili, da bakterija v Nerudovo truplo ni prišla iz notranjosti ali okolice njegove krste, temveč jo je imel v telesu že pred smrtjo. Neznanka ostaja, kako je bakterija prišla v Nerudovo telo in kdo je to storil.

Ugotovitve novega strokovnega poročila bi morali objaviti že 3. februarja, a so nato to že dvakrat preložili. Najprej zaradi tehničnih težav in nato zaradi domnevnih nesoglasij med strokovnjaki. Po zadnjih napovedih naj bi to storili v sredo.