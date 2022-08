Družina v Ukrajini zajetega Hrvata je obupana: Nič več ne moremo storiti

Novinarji Jutarnjega lista so govorili s člani njegove družine, ki ocenjujejo, da je situacija slaba. " Propadli so vsi poskusi, da na kakršenkoli način stopimo v stik z Vjekoslavom ali prek pravne pomoči kakorkoli vplivamo na postopek. Ves čas nimamo nobenih informacij o njem. Tu lahko naredimo zelo malo, pravzaprav nič več. Lahko samo čakamo na konec sojenja, potem pa bomo videli, kaj bo," so razočarani.

Na sodišču v Donecku, s katerim upravljajo proruski separatisti, se je v ponedeljek začelo sojenje petim evropskim državljanom, ki so se borili na strani Ukrajine. Med njimi je tudi Hrvat Vjekoslav Prebeg , ki je obtožen, da se je kot plačanec boril z ukrajinsko vojsko. Grozita mu smrtna kazen ali dosmrtni zapor.

V Ukrajini ostal zaradi ljubezni

Prebegova življenjska zgodba je znana. Odrasel je na zagrebški Knežiji in si vse od majhnega želel postati vojak. Po nekaj letih, ki jih je preživel pri Tigrih, je zapustil njihove vrste in pred približno dvema letoma se mu je ponudila priložnost, da se pridruži marincem v Ukrajini, kar je tudi storil. V nasprotju z obtožnico v Ukrajino ni odšel kot plačanec, temveč po pogodbi, njegova plača pa je znašala okoli tisoč ameriških dolarjev (slabih tisoč evrov).

V Ukrajini si je našel tudi dekle, s katerim je živel. Postal je pripadnik 1. bataljona 36. brigade mornariške pehote, ki se je borila ob Mariupolu. Gre za uradno enoto ukrajinske vojske, ki vključuje nekdanji ukrajinski prostovoljni bataljon Azov, ki je kasneje postal del redne ukrajinske vojske.

Na svojem Facebook profilu je 28. februarja letos zapisal: "Da boste vsi vedeli. Izklapljam se. Ne bom dosegljiv, ker v 21. stoletju obstaja tehnologija, s katero locirajo prek vklopljenih telefonov."

Skupaj s soborci je bil ujet pri poskusu prehoda na ozemlje pod nadzorom ukrajinskih sil. Obtožili so ga, da se je od maja 2020 do aprila letos boril 25 kilometrov severovzhodno od Mariupola in zaslužil približno 30 tisoč ukrajinskih griven, okoli 700 evrov, na mesec. Jasno je, da Prebeg Rusom pomeni dragoceno propagandno trofejo, saj ga predstavljajo kot tujega plačanca, ki je prišel pobijat ruske ljudi.

V intervjuju je dejal, da Rusi z njim ravnajo korektno

Prebeg je sicer prvi intervju po zajetju dal ruskemu novinarju Romanu Kosarevu za državno televizijo RT. V njem je poudaril, da je pripadnik oboroženih sil Ukrajine, ne pa plačanec. Povedal je, da je svoje sedanje dekle spoznal v Ukrajini, zato je tam želel ostati, a je potreboval državljanstvo, zato je odšel v vojsko. Dejal je še, da Rusi z njim v ujetništvu ravnajo "zelo korektno".

Pozneje je podoben intervju dal tudi Miodragu Zarkoviću, srbskemu novinarju, ki v konfliktu odkrito podpira rusko stran.

Obtoženci krivde ne priznavajo

Sojenje sicer poteka še proti Švedu Matthiasu Gustavssonu ter Britancem Dylanu Haelyju, Andrewu Hillu in Johnu Hardingu. Obtožnica tožilstva proruske samooklicane Ljudske republike Doneck jih med drugim bremeni kaznivih dejanj urjenja za teroristične dejavnosti in sodelovanja v oboroženem spopadu v vlogi plačanca.

Prebeg se je včeraj na sodišču izrekel za nedolžnega. Izjavil je, da so bile njegove dolžnosti na bojišču omejene na spremljanje položajev nasprotnika in ni sodeloval v oboroženih spopadih proti ruskim silam. Zadnji naboj naj bi izstrelil pred začetkom vojne v Ukrajini, pišejo ruski mediji, ki so lahko spremljali sojenje.