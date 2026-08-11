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Družina za las zbežala, nato pa opazovala, kako jim potres uničuje dom

Bogota, 11. 08. 2026 15.13 pred 17 urami 2 min branja 6

Avtor:
K.H.
Potres v Kolumbiji

Družina iz Kolumbije je posnela trenutek, ko se je njihov dom začel močno tresti. Le nekaj sekund po tem, ko so zbežali na prosto, pa so člani družine lahko le nemočno opazovali, kako se njihova in sosedova hiša podirata.

Kmalu zatem, ko je začutila močno tresenje tal, je Liliana Perez Ocampo prižgala kamero. Skupaj z drugimi člani družine je stekla po stopnicah v zgornje nadstropje in nato skozi vhodna vrata. Le nekaj trenutkov zatem, ko je tudi najmlajši član družine zbežal na prosto, je potres z magnitudo 7,4 dodobra uničil njihov dom. 

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"Sprva smo mislili, da gre le za rahel tresljaj, kakršni se običajno zgodijo v Kolumbiji, a ko je minilo več kot 30 sekund in se je vse treslo močneje, smo ugotovili, da gre za potres," je za BBC World Service povedala mati štirih otrok.

Na posnetku se vidi, kako močno se zibajo tla, grmovje, lončnice, drevesa in ulične svetilke. Bosonogi član družine komaj lovi ravnotežje. Po približno minuti posnetka pa se v ozadju začne sesuvati sosednja vila, nato pa se kamera obrne proti družinskem domu, ki se prav tako podira. Po minuti in pol se tla končno umirijo, družina pa opazuje razdejanje.

Preberi še Število žrtev naraslo na 169, mnogi ujeti pod ruševinami

Vsi člani družine, tudi dva otroka, ki sta bila v šoli, v potresu niso bili poškodovani. "Konec koncev, materialne stvari lahko nadomestimo. Najbolj pomembno je življenje in tega imamo," je poudarila Liliana.

Potres z magnitudo 7,4 je najmočnejši potres, ki je v 21. stoletju prizadel Kolumbijo, je sporočila državna geološka služba. Po zadnjih informacijah je umrlo najmanj 169 ljudi, več kot 600 pa jih je poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami. Reševalne akcije se nadaljujejo. 

kolumbija potres uničenje posnetek
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KOMENTARJI6

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ReAnDa
11. 08. 2026 20.50
Glede na videno gradnja ni bila protipotresno narejena.
Odgovori
0 0
Watcherman
11. 08. 2026 19.14
Za koliko od vas bo spet trditev,da je bil potres umetno ustvarjen phahahaha?.
Odgovori
+2
2 0
graf
11. 08. 2026 18.05
grozno je doživeti kaj takega
Odgovori
+9
9 0
proofreader
11. 08. 2026 17.16
Hudo. Kaj bodo v Ljubljani naredili s stolpnicami, ki niso potresno varno grajene?
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+6
7 1
ELIASMOD
11. 08. 2026 17.00
24 ur kot da bi živeli v nekem drugem časovnem pasu.. novica starejsa od gipsa musarjeve, pa še to vzamejo iz ostalih društvenih mrež, pa dajo na svoj kake C ,objave , slike.. a to kar je v realnosti delo novinarja, je premagala cifra na osebnih racunih posameznikov... Cakarmas je isto ko epstin ,isti !
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+4
4 0
apage
12. 08. 2026 09.35
Haha ja genau.. ne vem keri dan sem že gledal to po fb-ju... pa se mi je po sliki sodeč zdelo znano od nekje zato sem kliknil na članek. Hahaha kašn medij res hahaha :D
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0 0
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