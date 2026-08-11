Družina za las zbežala, nato pa opazovala, kako jim potres uničuje dom

Kmalu zatem, ko je začutila močno tresenje tal, je Liliana Perez Ocampo prižgala kamero. Skupaj z drugimi člani družine je stekla po stopnicah v zgornje nadstropje in nato skozi vhodna vrata. Le nekaj trenutkov zatem, ko je tudi najmlajši član družine zbežal na prosto, je potres z magnitudo 7,4 dodobra uničil njihov dom.

"Sprva smo mislili, da gre le za rahel tresljaj, kakršni se običajno zgodijo v Kolumbiji, a ko je minilo več kot 30 sekund in se je vse treslo močneje, smo ugotovili, da gre za potres," je za BBC World Service povedala mati štirih otrok.

Na posnetku se vidi, kako močno se zibajo tla, grmovje, lončnice, drevesa in ulične svetilke. Bosonogi član družine komaj lovi ravnotežje. Po približno minuti posnetka pa se v ozadju začne sesuvati sosednja vila, nato pa se kamera obrne proti družinskem domu, ki se prav tako podira. Po minuti in pol se tla končno umirijo, družina pa opazuje razdejanje.