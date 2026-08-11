Družina za las zbežala, nato pa opazovala, kako jim potres uničuje dom

Kmalu zatem, ko je začutila močno tresenje tal, je Liliana Perez Ocampo prižgala kamero. Skupaj z drugimi člani družine je stekla po stopnicah v zgornje nadstropje in nato skozi vhodna vrata. Le nekaj trenutkov zatem, ko je tudi najmlajši član družine zbežal na prosto, je potres z magnitudo 7,4 dodobra uničil njihov dom.
"Sprva smo mislili, da gre le za rahel tresljaj, kakršni se običajno zgodijo v Kolumbiji, a ko je minilo več kot 30 sekund in se je vse treslo močneje, smo ugotovili, da gre za potres," je za BBC World Service povedala mati štirih otrok.
Na posnetku se vidi, kako močno se zibajo tla, grmovje, lončnice, drevesa in ulične svetilke. Bosonogi član družine komaj lovi ravnotežje. Po približno minuti posnetka pa se v ozadju začne sesuvati sosednja vila, nato pa se kamera obrne proti družinskem domu, ki se prav tako podira. Po minuti in pol se tla končno umirijo, družina pa opazuje razdejanje.
Vsi člani družine, tudi dva otroka, ki sta bila v šoli, v potresu niso bili poškodovani. "Konec koncev, materialne stvari lahko nadomestimo. Najbolj pomembno je življenje in tega imamo," je poudarila Liliana.
Potres z magnitudo 7,4 je najmočnejši potres, ki je v 21. stoletju prizadel Kolumbijo, je sporočila državna geološka služba. Po zadnjih informacijah je umrlo najmanj 169 ljudi, več kot 600 pa jih je poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami. Reševalne akcije se nadaljujejo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.