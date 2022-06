Družinam umrlih ruskih gardistov skoraj 76 tisoč evrov odškodnine

"V primeru smrti vojakov, ki so služili v nacionalni gardi in sodelovali v posebni operaciji ali opravljali posebne misije v Siriji, bodo njihovi družinski člani prejeli odškodnino v višini pet milijonov rubljev," je navedeno v odloku, ki so ga objavili v ruskem uradnem listu.

Putin je aprila podoben odlok izdal za obmejne stražarje, ki so bili nameščeni na rusko-ukrajinski meji in za prostovoljce, ki so padli med rusko ofenzivo v Ukrajini.

Ruska nacionalna garda je bila ustanovljena leta 2016. Odgovorna je za izvajanje nalog, ki so običajno dodeljene policiji in elitnim policijskim enotam, kot je vzdrževanje javnega reda in poroča neposredno ruskemu predsedniku.

Ruski uradniki števila smrtnih žrtev nacionalne garde v Ukrajini in Siriji ne izdajajo. Od konca marca je rusko obrambno ministrstvo sporočilo le, da je bilo na ukrajinskih tleh ubitih 1.351 vojakov, čeprav po navedbah AFP strokovnjaki in zahodni uradniki menijo, da je dejansko število ruskih žrtev veliko višje. Po ukrajinskih podatkih naj bi v vojni umrlo več kot 30 tisoč ruskih vojakov.