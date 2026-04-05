Tujina

Zaradi onesnaženega zraka se morajo preseliti: otroci krvavijo iz nosu ...

Bangkok , 05. 04. 2026 17.38 pred 10 urami 3 min branja 24

A.K.
A.K.
Onesnaženost zraka v Chiang Maiju

Tirayut Wongsantisuk in njegova žena sta se v Chiang Mai preselila v letu 2010. Všeč jima je bilo bujno zelenje v hriboviti tajski regiji. Vendar pa ju je slabšanje kakovosti zraka v tajskem mestu, kjer se soočajo z nenehnimi gozdnimi požari, spodbudilo k razmisleku o selitvi. Onesnažen zrak namreč slabo vpliva na zdravje njunih hčerk, ki imata zaradi onesnaženosti zraka pogoste krvavitve iz nosu. In nista edini. Več kot 700.000 smrtnih primerov otrok po svetu, mlajših od pet let, je bilo povezanih z onesnaženostjo zraka v gospodinjstvih in na prostem.

Dim požarov je prejšnji teden dušil dele severne Tajske, Chiang Mai pa se uvršča med najbolj onesnažena mesta na svetu, poroča BBC. Še posebej v tem letnem času so požari tam stalnica in nad obzorjem se dviga gosta meglica, v zraku pa je skorajda ves čas čutiti vonj po zažganem.

FOTO: Profimedia

Nekatere družine zato zaradi zdravstvenih razlogov razmišljajo o selitvi iz Chiang Maija zaradi kroničnega onesnaženega zraka. V začetku tega tedna so lokalne oblasti odredile zaprtje parkov z visokim požarnim tveganjem in opozorile, da bodo vsakogar, ki bo vstopil na ta območja z namenom zanetiti požar, takoj aretirali.

Tirayut opisuje, da je njegova najstarejša šestletna hči imela krvavitve iz nosu, izpuščaj in alergijsko reakcijo v očeh, do te mere, da so ji otekle veke. Benjamas Jaiparkan je svoje otroke poslala v sosednjo provinco Phayao k svojim sorodnikom. Toda 35-letnica razmišlja o tem, da bi za vedno zapustila Chiang Mai. Učiteljica je še posebej zaskrbljena za svojega štiriletnega sina, ki je lani začel krvaveti iz nosu. Zelo mi je žal zanj, ker ne vem, koliko še lahko prenesejo njegova pljuča, je dejala.

Satelitski podatki so v torek pokazali rekordnih 4750 žarišč po vsej Tajski, večinoma na gozdnatih območjih. Raven delcev PM2,5 v Chiang Maiju je zelo nezdrava. Meseci od novembra do marca zaznamujejo vrhunec požarne sezone v regiji, saj kmetje požigajo polja, preden sejejo nova semena. Poleg tega so tu še gozdni požari, ki izbruhnejo zaradi suhih razmer v gozdovih in na kmetijskih zemljiščih.

Drugi najpogostejši dejavnik tveganja za smrt

Po podatkih Programa Združenih narodov za okolje (UNEP) 99 % ljudi po vsem svetu diha onesnažen zrak, ki je drugi najpogostejši dejavnik tveganja za smrt, pri čemer je dolgotrajna izpostavljenost onesnaženemu zraku tista, ki povzroča najresnejše zdravstvene posledice. Vsako leto povzroči okoli 8,1 milijona prezgodnjih smrti zaradi bolezni, kot so možganska kap, srčne bolezni, pljučni rak in akutne okužbe dihal. Več kot 700.000 smrtnih primerov otrok, mlajših od pet let, je bilo povezanih z onesnaženostjo zraka v gospodinjstvih in na prostem. Po ocenah Evropske agencije za okolje (EEA) onesnažen zrak letno privede do približno 300.000 smrti v Evropi. Dolgoročni trendi sicer kažejo, da se število prezgodnjih smrti zaradi slabe kakovosti zraka na evropski ravni nekoliko znižuje, a še zmeraj gre za največje okoljsko tveganje za zdravje v Evropi, zato EEA poziva k sprejetju ambicioznejših ukrepov.

"Čisti zrak je ključen za človeško zmogljivost, saj onesnažen zrak zmanjšuje telesno in kognitivno sposobnost, za vzdržljivost, ker dolgotrajna izpostavljenost onesnaženju oslabi zdravje in odpornost, ter za pravičnost, saj so skupnosti z najmanj dostopa do čistih virov energije in zdravstvenih storitev najbolj prizadete," poudarjajo na Inštitutu za zdravje in okolje (IZOI.

V Sloveniji kronične nenalezljive bolezni povzročijo do 80 % vseh smrti, kar predstavlja izjemno javnozdravstveno in družbeno-ekonomsko breme, opozarjajo na IZO. To se odraža v izgubljenih letih življenja, zmanjšani delovni zmožnosti ter visokih stroških zdravstvene obravnave. Onesnaženost zraka pa ne vpliva negativno le na zdravje ljudi, temveč tudi na ekosisteme in gospodarstvo pravijo v IZO: "Dolgotrajna izpostavljenost škodljivim delcem prispeva k zakisanju tal in vode, kar ogroža biotsko raznovrstnost in zmanjšuje sposobnost narave za regeneracijo. Hkrati pa povzroča milijardne stroške zaradi izgubljenih delovnih dni, večje obolevnosti in škode v kmetijstvu ter gozdarstvu. Kljub temu je večina virov onesnaženja znana in rešljiva. UNEP poziva k spremembi narativa – od osredotočanja na problem k iskanju rešitev, ki vključujejo inovacije, sodelovanje in politično voljo."

ZIPPO
05. 04. 2026 21.22
In potem EU agencija govori,da ima Ljubljana močno onesnažen zrak????Pojma nimajo in to so vse debele laži!!!!
Medo888
05. 04. 2026 21.10
Ker te isti tudi veliko kurijo na drva in vse kar jim pride pod roke
fljfo
05. 04. 2026 21.16
Veliko nas kuri na drva...
Medo888
05. 04. 2026 21.09
A smo mi Tajvan ? Tuki poglejte kdo vse hodi masovno v Slovenijo se naseljuje in se napaja iz sociale
flojdi
05. 04. 2026 20.41
?a spet so kriva goreca drva
Ariana Ayra Lionwood
05. 04. 2026 20.41
Razlog za slab zrak tam: pozari v gozdu
periot22
05. 04. 2026 20.29
Laž
Eksiflajs96
05. 04. 2026 20.06
Glih en clanek pred temu je da pri kristalno jasnem nebu pri nas bi par ne par uveljavljal, dejte prosm prebrat se enkrat ta clank pa boste vidli kaj je razpad ciatega zraka..
Veščec
05. 04. 2026 19.29
naj grejo kamor hočjo,sam k nam ne.greš u trgovino,k d bi biu jst tam dol,ne pa tukej.madona,kam smo pršli,pa to
Rožle Patriot
05. 04. 2026 18.55
-Ne resno vas sprašujem ... Ko bo onesnažena LJ. Pitna Vodna, vas pa čisto nič ne skrbi ... ??? ... "Ni vprašanje, ali bo cev spustila, ampak kdaj." ...
Mclaren
05. 04. 2026 21.08
Ka bluzis reva?
Rožle Patriot
05. 04. 2026 21.34
Maš psihične probleme ... ???
boslo
05. 04. 2026 18.52
Slab zrak na vzhodu? Ne verjamem...
Delavec_Slo
05. 04. 2026 18.51
In kaj nas to briga!
G. Papež
05. 04. 2026 18.42
Smrklji snifata zdaj pa je zrak kriv.
BBcc
05. 04. 2026 18.32
Eni pa pravijo, da je Kitajska sanjska dežela. 🤦🏻‍♀️😂
Holy50
05. 04. 2026 18.31
Sej če kurijo vse povsod. Onesnažujejo, mi v EU pa vse plačujemo, co2 taksa, euro 6 motorji, energetska izkaznica itd. Ostali svet 0.
E.Nigma
05. 04. 2026 18.18
Vendar pa ju je slabšanje kakovosti zraka v tajskem mestu, kjer se soočajo z nenehnimi gozdnimi požari, spodbudilo k razmisleku o selitvi. Hahaha. To namensko zažgejo da stara rastlina crkne in da lahko posadijo nove. S traktorjem se menda ne boš vozil skozi đunglo. Ja in tam rasejo banane recimo pa ananasi nasadi pa še kaj
E.Nigma
05. 04. 2026 19.35
Sem bil tam. Vprašal zakaj non-stop gori. In to je bil odgovor. Enako za riževa polja. Ne moreš to prekopati pa zoorayi kot pri nas.
proofreader
05. 04. 2026 18.18
Na našo srečo je elektrotajkun Golob naročil drugi blok nuklearke Krško, tako kot je obljubljal. Lahko bomo zaprli TEŠ.
patogen
05. 04. 2026 18.07
Zatajili smo mi Slovenci pri podnebnih spremembah. Mnogi celo ne verjamejo vanje. Zato pa Tajci krvavijo..
Rožle Patriot
05. 04. 2026 17.41
- 1. Narava proti "Inženirskemu napuhu" -- Narava je tisočletja ustvarjala plasti peska in gramoza, ki delujejo kot popoln filter. Nekdo pa verjame, da lahko v teh parih dneh, ko položi betonske cevi čez to območje, "zagotovi varnost" s papirnatimi certifikati in obljubami. Ko cev poči (zaradi potresa, posedanja tal ali dotrajanosti), noben papir ne ustavi fekalij, da ne bi prodrle v podtalnico. - 2. Slepa pega javnosti -- Nekateri temu ne verjamejo. To je tista informacijska blokada: • - Ljudje so navajeni, da voda "pač priteče iz pipe". - • - Verjamejo uradnim razlagam, ker si ne upajo pomisliti, da bi bil nekdo tako nor ali pokvarjen, da bi ogrozil vodo za 400.000 ljudi. • . Mnogi mislijo, da se bo "že nekako uredilo" s tehnologijo, a kot pravim: denarja ne moreš spiti, ko je vir enkrat mrtev. – - 3. Ko tehnologija ne more popraviti pohlepa -- Ko enkrat v podtalnico prodrejo nevarno snovi (bakterije, kemikalije), poti nazaj ni ....
