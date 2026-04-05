Zaradi onesnaženega zraka se morajo preseliti: otroci krvavijo iz nosu ...

Dim požarov je prejšnji teden dušil dele severne Tajske, Chiang Mai pa se uvršča med najbolj onesnažena mesta na svetu, poroča BBC. Še posebej v tem letnem času so požari tam stalnica in nad obzorjem se dviga gosta meglica, v zraku pa je skorajda ves čas čutiti vonj po zažganem.

Nekatere družine zato zaradi zdravstvenih razlogov razmišljajo o selitvi iz Chiang Maija zaradi kroničnega onesnaženega zraka. V začetku tega tedna so lokalne oblasti odredile zaprtje parkov z visokim požarnim tveganjem in opozorile, da bodo vsakogar, ki bo vstopil na ta območja z namenom zanetiti požar, takoj aretirali.

Tirayut opisuje, da je njegova najstarejša šestletna hči imela krvavitve iz nosu, izpuščaj in alergijsko reakcijo v očeh, do te mere, da so ji otekle veke. Benjamas Jaiparkan je svoje otroke poslala v sosednjo provinco Phayao k svojim sorodnikom. Toda 35-letnica razmišlja o tem, da bi za vedno zapustila Chiang Mai. Učiteljica je še posebej zaskrbljena za svojega štiriletnega sina, ki je lani začel krvaveti iz nosu. Zelo mi je žal zanj, ker ne vem, koliko še lahko prenesejo njegova pljuča, je dejala.

Satelitski podatki so v torek pokazali rekordnih 4750 žarišč po vsej Tajski, večinoma na gozdnatih območjih. Raven delcev PM2,5 v Chiang Maiju je zelo nezdrava. Meseci od novembra do marca zaznamujejo vrhunec požarne sezone v regiji, saj kmetje požigajo polja, preden sejejo nova semena. Poleg tega so tu še gozdni požari, ki izbruhnejo zaradi suhih razmer v gozdovih in na kmetijskih zemljiščih.