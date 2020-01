Družine slovenskih diplomatov zaradi nevzdržnih razmer zapuščajo Canberro

Dežja, ki je padel v Avstraliji po več mesecih suše, ni bilo dovolj, da bi bistveno izboljšal razmere, ki vladajo po obsežnih gozdnih požarih. Ti so še posebej hudi na jugovzhodu države – v avstralski prestolnici Canberri so zaprti muzeji, galerije, parki, uradi in univerze, prebivalce pa so oblasti pozvale, naj ostanejo v zaprtih prostorih.Onesnaženost zraka je namreč dosegla za zdravje nevarno raven zaradi dima, ki ga je nad mesto prineslo z okoliških območij, kjer pustošijo požari. V središču mesta je vrednost indeksa kakovosti zraka znašala 1400, zdravju nevarno pa je vse, kar je nad 200.