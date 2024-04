Družine talcev Hamasa vdrle v izraelski parlament

Aktivisti in sorodniki talcev, ki jih zadržuje palestinsko islamistično gibanje Hamas, so vdrli v izraelski parlament ter dele stavbe polili z rumeno barvo. Protestniki so ponovno zahtevali sklenitev dogovora za izpustitev talcev. Varnostno osebje je hitro posredovalo, prišlo pa je tudi do spopadov.

Med protestom so nekateri opozicijski poslanci vstali in dvignili roke v znak solidarnosti z družinami talcev. Tudi vodja opozicije Jair Lapid je izrazil podporo družinam talcev in pozval policijo, naj zaščiti demonstrante. "Naše srce je z vami. Borili se bomo z vami. Demonstrante pozivam, naj spoštujejo zakon, policijo pa, naj zaščiti demonstrante," je poudaril.

Protesti v Izraelu

Ob tem je bil kritičen do vlade premierja Benjamina Netanjahuja, češ da ta ni zaščitila izraelskih državljanov. "V nobeni drugi državi na svetu ta vlada 8. oktobra ne bi ostala na oblasti. To, da ste ostali na oblasti, je tragedija, če pa ste že ostali na oblasti, potem vsaj zaščitite talce in njihove družine," je dodal. Današnji protest je sicer del obsežnih demonstracij v Izraelu, na katerih več tisoč ljudi protestira proti vladi, ki je po njihovem mnenju kriva za to, da Hamas v Gazi še vedno zadržuje nekaj več kot sto talcev. Prav tako izražajo podporo dogovoru o izpustitvi zajetih talcev.