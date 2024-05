Družine umrlih otrok tožijo orožarsko družbo, Meto in podjetje z videoigrami

Po navedbah odvetnika družin ubitih otrok so podjetja, med njimi Instagram, ki je v lasti korporacije Meta, in Activision v lasti Microsofta, puško promovirali ciljni skupini - "negotovim fantom v obdobju odraščanja".

Podjetje z videoigrami Activision je v izjavi za javnost zapisalo, da je bil napad na šolo "grozovit in srce parajoč v vseh pogledih" , a da milijoni ljudi po vsem svetu njihove videoigre igrajo, ne da bi jih to spodbudilo k smrtonosnim napadom.

"Instagram, Activision in Daniel Defense, ta troglava pošast je napadalca izpostavila orožju, vplivala na njegovo sposobnost reševanja osebnih težav in ga naučila uporabiti orožje," je še dodal odvetnik.

V začetku tedna so družine preminulih otrok z lokalnimi oblastmi dosegle poravnavo v višini dveh milijonov dolarjev zaradi napak policije pri odzivu na streljanje.

V strelskem napadu na osnovno šolo Robb je 24. maja umrlo 19 otrok, mlajših od 11 let, in dve učiteljici. Vsi so bili žrtve Salvadorja Ramosa, ki je pred napadom na šolo doma ustrelil babico. To je bil najbolj smrtonosen napad na šolo v ZDA v tem desetletju.