Družine v blatu in vodi, 150.000 šotorov čaka na dovoljenje Izraela

Tudi Unicef je pozval izraelske oblasti, naj nemudoma dovolijo dostavo črpalk, generatorjev, rezervnih delov in drugega materiala, potrebnega za popravilo vodovodne in sanitarne infrastrukture.

"Nujno so potrebna humanitarna sredstva in izraelska dovoljenja, da bo mogoče v Gazo pripeljati dovolj zalog in strojev," je v svojem tedenskem poročilu navedel OCHA. Med drugim bi radi v enklavo dostavili tovornjake z vakuumsko cisterno in mobilnimi črpalkami za odvodnjavanje, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Gazo so pretekli konec tedna prizadele obsežne padavine z močnim vetrom, kar je vodilo v poplave, ki so prizadele tisoče ljudi v taboriščih. Ponekod je voda segala meter in pol visoko. V poplavah so umrli tudi štirje člani iste družine, med njimi trije otroci.

Ocenjuje se, da je zaradi neurja brez strehe nad glavo znova ostalo več sto gospodinjstev. Pri OCHA pa so do nedelje prejeli prošnje za pomoč od več kot 26.000 gospodinjstev, ki so utrpela škodo med poplavami.

Pri skladu ZN za otroke (Unicef) opozarjajo, da na poplavno ogroženih območjih živi okoli 950.000 razseljenih ljudi, od tega jih je 400.000 na območjih z izjemno veliko poplavno ogroženostjo.

"Družine živijo brez najosnovnejših pogojev za zagotavljanje varnosti, zdravja in dostojanstva. Brez ustreznih bivališč, delujočih sistemov za vodo in sanitarije ter brez opreme, potrebne za ponovno vzpostavitev osnovnih storitev, bi lahko umrlo še več otrok. Najhujši del zime je šele pred nami," je opozorila izvršna direktorica Unicefa Catherine Russell.

Iz izraelske vojske so sicer v ponedeljek sporočili, da so v zadnjih mesecih v Gazo dovolili vstop več kot 91.000 šotorov in več kot 8200 tovornjakov s ponjavami, odejami, zimsko obleko in drugo pomočjo.