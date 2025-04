Družini bivšega naj bi poslala zastrupljeno čokolado: umrl 7-letni deček

Brazilska policija je po zastrupitvi treh članov družine, zaradi katere je umrl sedemletni deček, njegova sestra in mama pa sta še vedno hospitalizirani, sprožila preiskavo in odkrila, da je najverjetnejši vir tragedije čokoladno velikonočno jajce.

Prvi je nato slabost občutil njen sedemletni sin, ki so ga po poročanju Globa nemudoma odpeljali v lokalno bolnišnico. Luís Fernando je umrl le nekaj ur po tem, ko so ga sprejeli.

Vzorce čokoladnega jajca so med preiskavo odpeljali na analizo, pristojni pa so aretirali 35-letno Jordélio Pereira Barbosa , nekdanjo partnerko Mirianinega nekdanjega moža Rafaela Silve , ki je tudi oče obeh otrok. Sumijo jo, da je družini poslala zastrupljeno čokolado.

Njegova mama je zaskrbljujoče simptome začela kazati šele, ko je v bolnišnici čakala na rezultate svojega sina. Njene roke naj bi postale vijolične, težko je dihala. Simptomi so se kmalu pojavili tudi pri 13-letni Evelyn . Obe so sprejeli na oddelek za intenzivno nego, kjer naj bi se še vedno borili za svoji življenji.

To sicer ni prvi primer, ko so se nič hudega sluteče žrtve zastrupile s prazničnim pecivom. Decembra smo tako že poročali, da se je v Braziliji po zaužitju božičnega peciva zastrupila petčlanska družina, za tri je bila zastrupitev usodna, več pa se jih še vedno zdravi v bolnišnici. Policija je sprožila preiskavo, saj so v krvi obolelih našli arzen. Pristojni so takrat zahtevali tudi izkop umrlega moža ženske, ki je pecivo spekla, saj je tudi on septembra umrl zaradi zastrupitve s hrano.

Januarja so zaradi suma trojnega umora in trojnega poskusa umora aretirali 42-letno sorodnico Deise Moura dos Anjos, a sojenja ni dočakala. Februarja je namreč umrla, v zaporniški celici si je najverjetneje sodila sama. Lokalni mediji so namreč poročali, da je Deise v celici pustila sporočilo, v katerem je ponovila trditev o svoji nedolžnosti, zapisala pa je tudi, da je v slabem psihičnem stanju.