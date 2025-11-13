Družini ženske, ki je umrla v strmoglavljenju, skoraj 25 milijonov evrov

Kot so pojasnili sodniki, so odškodnino med drugim izrekli za žalovanje, bolečino, trpljenje.
Shikha Garg je bila sicer mladoporočenka. "Z veseljem sprejemamo razsodbo. Prišli smo sem na sojenje s poroto in sodba je popolnoma sprejemljiva," je za AFP povedal vdovec Soumya Bhattacharya.
Njegovi odvetniki so sicer trdili, da bi morala odškodnina znašati med 80 (69 milijonov evrov) in 230 milijonov dolarjev (197 milijonov evrov), medtem ko je Boeingov odvetnik predlagal znesek v višini 11,95 milijona dolarjev (okoli 10 milijonov evrov).
Oktobra 2018 je najprej v Indoneziji strmoglavil 737 max indonezijske letalske družbe Lion Air, marca 2019 pa je v Etiopiji sledilo še strmoglavljenje istega tipa letala letalske družbe Ethiopian Airlines. Nesreči sta terjali 346 smrtnih žrtev.
Letala 737 max so po drugi nesreči prizemljili po vsem svetu. Na tleh so ostala 20 mesecev, Boeing pa se je v tem času soočil z visokimi kaznimi in poravnavami. Odtlej je bil vpleten še v več drugih afer, ki so sprožile dvome o varnosti in zanesljivosti njegovih letal.
