Tujina

Družini ženske, ki je umrla v strmoglavljenju, skoraj 25 milijonov evrov

Chicago, 13. 11. 2025 11.36 | Posodobljeno pred 16 minutami

STA , M.S.
Ameriški proizvajalec letal Boeing mora družini Indijke Shikhe Garg, ki je marca 2019 izgubila življenje v strmoglavljenju letala 737 max družbe Ethiopian Airlines, izplačati 28,45 milijona dolarjev (24,5 milijona evrov) odškodnine, je odločilo ameriško zvezno sodišče v Chicagu. Gre za epilog prve civilne tožbe po tragični nesreči.

Kot so pojasnili sodniki, so odškodnino med drugim izrekli za žalovanje, bolečino, trpljenje.

Shikha Garg je bila sicer mladoporočenka. "Z veseljem sprejemamo razsodbo. Prišli smo sem na sojenje s poroto in sodba je popolnoma sprejemljiva," je za AFP povedal vdovec Soumya Bhattacharya.

Njegovi odvetniki so sicer trdili, da bi morala odškodnina znašati med 80 (69 milijonov evrov) in 230 milijonov dolarjev (197 milijonov evrov), medtem ko je Boeingov odvetnik predlagal znesek v višini 11,95 milijona dolarjev (okoli 10 milijonov evrov). 

Oktobra 2018 je najprej v Indoneziji strmoglavil 737 max indonezijske letalske družbe Lion Air, marca 2019 pa je v Etiopiji sledilo še strmoglavljenje istega tipa letala letalske družbe Ethiopian Airlines. Nesreči sta terjali 346 smrtnih žrtev.

Cvetje na mestu strmoglavljenja letala družbe Ethiopian Airlines.
Cvetje na mestu strmoglavljenja letala družbe Ethiopian Airlines. FOTO: Profimedia

Letala 737 max so po drugi nesreči prizemljili po vsem svetu. Na tleh so ostala 20 mesecev, Boeing pa se je v tem času soočil z visokimi kaznimi in poravnavami. Odtlej je bil vpleten še v več drugih afer, ki so sprožile dvome o varnosti in zanesljivosti njegovih letal.

