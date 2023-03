Družino iz Arizone v pasji postelji pričakal nepovabljen gost

Nikolo Zovka je ob prihodu domov v ponedeljek pričakal nenavaden prizor. V postelji družinskega psa Squeakersa je ležal rdeči ris, srednje velika severnoameriška divja mačka. Zovko je nemudoma poklical lokalni urad za divjad in ribe, ki mu je svetoval, naj pusti odprta vsa vrata v hiši, živali pa naj se ne približuje.

Zovko je potreboval kakšnih 15 minut, da je previdno obšel risa, ki se je udobno namestil v postelji, in odprl vhodna vrata. "Vsakič, ko sem poskušal odpreti vrata, me je ris pogledal in začel renčati. Bil sem prestrašen, a sem razumel, da je divji maček," je za Guardian povedal Nikola Zovko.

Družina iz Arizone, ki ima doma tri pse, dve mački, ovco in osla, je sicer vajena življenja med divjimi živalmi. V preteklih letih so v bližini svojega posestva opazili rakune, kojote, celo gorske leve. Tako družina kot domače živali zato dobro vedo, da ne smejo vznemirjati divjih živali. A Zorko vsekakor ni pričakoval, da bo ris preskočil njihovo petmetrsko ograjo, vstopil skozi pasja vrata in se namestil v postelji.

Ko so na posestvo prispeli uradniki z oddelka za divjad in ribe, je ris že pobegnil. Po temeljitem pregledu hiše so našli prestrašeno mačko Zorkovega sina, ki se je skrivala za kavčem. Psa Squeakersa pa ni bilo na spregled.