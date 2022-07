Družino obkolili ognjeni zublji: 'Zahvaljujoč canadairu, smo danes živi'

Med prebivalci mest Zaton in Raslina v neposredni bližini Šibenika je zavladala panika. Zaradi požara, ki na območju gori že drugi dan, se je del prebivalcev odločil zapustiti mesto, del pa je ostal in ščitil svoja prebivališča. Med slednjimi je bila tudi družina Trokić.

"V nekem trenutku smo se znašli popolnoma obkoljeni z ognjem. Na nobeno stran nismo mogli pobegniti. Ognjeni zublji so se razširili približno 100 metrov v višino in zajeli tudi naš oljčni nasad," se spominja Damir Trokić. Oljčni nasad je bil sicer urejen, zato tudi ni bilo visoke trave, ki bi lahko hitro zgorela, je še pojasnil. Družina Trokić je v mestu ostala, ker je želela obraniti svoje premoženje: vinograd, oljčni nasad in hišo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Medtem ko je požar že uničeval poslopje in pričel ogrožati tudi člane družine, je mimo priletel canadair in pogasil požar. "Zahvaljujoč posadki iz canadaira, smo danes živi," je dejal Damir. Trokićevi so sicer kasneje tudi sami pomagali gasiti požar. Po burnem dnevu je družino tako čakala tudi burna noč. "Zdaj pa spremljamo ognjeno linijo, ki se nam spet približuje, in samo čakamo, kdaj bo prišla. Vse je odvisno od vetra in verjetno sreče," je zaključil Damir. Na območju Zatona in Rasline je bilo včeraj okoli 210 gasilcev, danes zjutraj pa še približno 70 gasilcev in 25 pripadnikov oboroženih sil. Pomagali so tudi številni domačini ter policisti in vojaki.