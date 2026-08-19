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Družino po napadu divjih konjev s helikopterjem odpeljali na varno

Como, 19. 08. 2026 15.13 pred 9 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA
Divji konji

Tričlansko družino na gorskem vrhu na italijansko-švicarski meji so s helikopterjem prepeljali na varno, potem ko so njihovega psa napadli divji konji in ogrožali tudi družino, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Po prvotnih ugotovitvah naj bi divje živali prestrašil motocikel, ki je vozil po terenski poti.

Očeta, mater in sedemletno hčerko so po zastrašujočem dogodku na gori Monte Generoso v bližini italijanskega mesta Como gasilci dvignili v helikopter in jih prepeljali na varno, navaja Ansa.

Divji konji
Divji konji
FOTO: Shutterstock

Po poročanju italijanskega medija Corriere della Sera so se divji konji po prvih ugotovitvah prestrašili zaradi hrupa motocikla in se nato agresivno odzvali. Psa družine so napadli, ga ugriznili in poteptali, družino pa obkrožili. Prestrašene, a nepoškodovane so gasilci rešili z gore, psa so odpeljali k veterinarju na zdravljenje.

konji gora monte generoso

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