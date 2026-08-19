Družino po napadu divjih konjev s helikopterjem odpeljali na varno

Očeta, mater in sedemletno hčerko so po zastrašujočem dogodku na gori Monte Generoso v bližini italijanskega mesta Como gasilci dvignili v helikopter in jih prepeljali na varno, navaja Ansa.

Po poročanju italijanskega medija Corriere della Sera so se divji konji po prvih ugotovitvah prestrašili zaradi hrupa motocikla in se nato agresivno odzvali. Psa družine so napadli, ga ugriznili in poteptali, družino pa obkrožili. Prestrašene, a nepoškodovane so gasilci rešili z gore, psa so odpeljali k veterinarju na zdravljenje.