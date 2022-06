Družinske počitnice so se spremenile v družinsko tragedijo

"Kar se je zgodilo družini Collins je nepredstavljivo. Ti otroci so bili pametne in svetleče zvezde," je dejal David Crain, družinski prijatelj.

Mark Collins se je s svojimi štirimi vnuki odpravil na počitnice na družinski ranč, ki se nahaja na severovzhodu Houstona. Tam je družino pričakal 46-letni Gonzalo Lopez, zločinec na begu, ki je Collinsove, kmalu po prihodu na posest, umoril z orožjem, ki ga je pred tem ukradel z njihovega ranča. Policija je tako v petek pozno zvečer identificirala 66-letnega Marka Collinsa, 18-letnega Waylona Collinsa, 16-letnega Karsona Collinsa in 11-letnega Brysona Collinsa in prav tako 11-letnega Hudsona Collinsa. Po besedah policije je Lopez s Collinsove posesti poleg orožja ukradel še obleke in poltovornjak, s katerim je po umorih pobegnil s kraja zločina. Policija ga je po približno 354 km (220 miljah) ujela in ga med strelskim obračunom ustrelila do smrti, poroča The Guardian.