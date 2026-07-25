Družinski obisk plaže se je končal s pretepom

Moški je za portal 24sata povedal, da je s soprogo in majhnima otrokoma – šesttedenskim dojenčkom in dveinpolletnim otrokom – zjutraj prišel na plažo, ki je bila takrat skoraj prazna. "Na kupu je bilo zloženih več ležalnikov. Vzeli smo svoje in jih postavili na prazno mesto. Nato je k nam nesramno pristopil mladenič in rekel, da tam ne smemo biti, saj se ta prostor uporablja za poslovne namene," je za portal 24sata opisal bralec. Ker se ni hotel umakniti, mu je mlajši moški zagrozil, da bo poklical varnostnika, on pa mu je odvrnil, naj to stori. "Nato je zraven prišel še en moški – kričal je in grozil, da se moramo umakniti, sicer nas bo vrgel v morje. Začel sem ga snemati. Med pogovorom po telefonu ga je zajel bes in začel je razmetavati naše ležalnike po plaži. Ko sem nehal snemati, so se on in še dva moška spravili name. Podrli so me na tla in me pretepli. Pritekli so drugi gostje in ga odvlekli stran!" je za 24sata opisal moški, ki trdi, da ležalniki na plaži sploh niso bili v lasti nasilneža.

Plaža v Tučepih FOTO: Profimedia

Druga plat zgodbe

Lastnik podjetja za izposojo športne opreme medtem navaja drugačno zgodbo. Trdi, da je moškega vljudno prosil, naj se zaradi lastne varnosti umakne, saj so se tam nahajale vrvi in oprema, poroča Net.hr. "Nato je prišel moj oče in ga tudi prosil, naj se umakne; moški je vztrajal: 'Kdo si ti, da mi to govoriš?' Preklinjal je mojega očeta – preklinjal je očeta in mater – in ga brez dovoljenja začel snemati. Oče mu je vzel mobilni telefon iz roke, nato pa ga je moški zgrabil za ovratnik in ga vrgel na tla," pripoveduje Marin Šarić, delavec v hiški za vodne športe. "Gospod se je usedel v avto, se odpeljal na urgenco in prijavil, da so ga trije moški pretepli – vendar to sploh ni bilo res," je še dodal.

Kaj pravi policija?