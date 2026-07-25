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Družinski obisk plaže se je končal s pretepom

Tučepi, 25. 07. 2026 08.07 pred 48 minutami 3 min branja 30

Avtor:
U.Z.
Plaža v Tučepih

Mirno sobotno jutro na plaži v Tučepih se je sprevrglo v fizični obračun zaradi ležalnikov, ki jih je eden od gostov postavil preblizu objekta za izposojo športne opreme. Besedni prepir je prerasel v fizični obračun, zaradi česar je morala posredovati policija. Ta bo zoper dva moška vložila ovadbe zaradi kršitve javnega reda in miru.

Moški je za portal 24sata povedal, da je s soprogo in majhnima otrokoma – šesttedenskim dojenčkom in dveinpolletnim otrokom – zjutraj prišel na plažo, ki je bila takrat skoraj prazna.

"Na kupu je bilo zloženih več ležalnikov. Vzeli smo svoje in jih postavili na prazno mesto. Nato je k nam nesramno pristopil mladenič in rekel, da tam ne smemo biti, saj se ta prostor uporablja za poslovne namene," je za portal 24sata opisal bralec.

Ker se ni hotel umakniti, mu je mlajši moški zagrozil, da bo poklical varnostnika, on pa mu je odvrnil, naj to stori. "Nato je zraven prišel še en moški – kričal je in grozil, da se moramo umakniti, sicer nas bo vrgel v morje. Začel sem ga snemati. Med pogovorom po telefonu ga je zajel bes in začel je razmetavati naše ležalnike po plaži. Ko sem nehal snemati, so se on in še dva moška spravili name. Podrli so me na tla in me pretepli. Pritekli so drugi gostje in ga odvlekli stran!" je za 24sata opisal moški, ki trdi, da ležalniki na plaži sploh niso bili v lasti nasilneža.

Plaža v Tučepih
Plaža v Tučepih
FOTO: Profimedia

Druga plat zgodbe

Lastnik podjetja za izposojo športne opreme medtem navaja drugačno zgodbo. Trdi, da je moškega vljudno prosil, naj se zaradi lastne varnosti umakne, saj so se tam nahajale vrvi in oprema, poroča Net.hr.

"Nato je prišel moj oče in ga tudi prosil, naj se umakne; moški je vztrajal: 'Kdo si ti, da mi to govoriš?' Preklinjal je mojega očeta – preklinjal je očeta in mater – in ga brez dovoljenja začel snemati. Oče mu je vzel mobilni telefon iz roke, nato pa ga je moški zgrabil za ovratnik in ga vrgel na tla," pripoveduje Marin Šarić, delavec v hiški za vodne športe.

"Gospod se je usedel v avto, se odpeljal na urgenco in prijavil, da so ga trije moški pretepli – vendar to sploh ni bilo res," je še dodal.

Kaj pravi policija?

Policija je incident po poročanju Net.hr potrdila in sporočila, da se je spor zgodil zaradi uporabe dela plaže, kjer poteka izposoja opreme za vodne športe. V incidentu ni bil nihče poškodovan, bodo pa proti dvema vpletenima osebama vložili ovadbo zaradi kršitve javnega reda in miru.

Pri omenjenem sporu gre dejansko za del plaže, specifično območje, kjer kopanje dejansko ni predvideno.

"Nismo načrtovali, da bodo ljudje ležalnike postavljali na območjih, kjer se oddajajo vodni skuterji in gliserji, ker to gostu preprosto povzroča nelagodje. Tam ljudje hodijo kar čez njihove glave," je za Net.hr povedal Ante Čobrnić, župan Tučepov.

Opozarja, da se gostje pri njih pogosto pritožujejo, ker plažo zasedajo neuporabljeni ležalniki; zato predlaga, da bi določili približno 50-metrski pas, kjer ležalniki ne bi bili dovoljeni. "To bi nekoliko zmanjšalo pritisk, saj si vsi na plaži niti ne želijo ležalnika, nekateri si ga ne morejo privoščiti ali kaj podobnega."

Nejevolja, zapleti in prepiri za mesto na hrvaških plažah niso redek pojav – večkrat smo že poročali o ležalnikih in brisačah, ki jih kopalci zvečer ali zgodaj zjutraj prinesejo na plažo, da si rezervirajo mesto, to pa pogosto vodi v spore z drugimi kopalci ali mestnimi oblastmi.

tučepi spor ležalnik pretep

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KOMENTARJI30

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nekajpavem
25. 07. 2026 08.55
Hahahah kako prijazni so bili…. Nisem še slisal za miroljubnega dalmatinca, še tisti stirinožni radi pobesnijo…
Odgovori
0 0
Malo_sutra
25. 07. 2026 08.52
sirotinjska posla.
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+1
1 0
Justice4all
25. 07. 2026 08.51
Ker so bili zgodnji na plaži,torej pred odprtjem športnega centra,so dali ležalnike na območje vodnega centra....To je območje katero se uporablja za izvajanje vodnih aktivnosti in ni predvideno za ležalnike saj ni varno in onemogoča delo...Ne vem kakšna komunikacija je potekala,saj vsak trdi drugače,vendar tam ležalnikov ni smel namestiti in s tem ogrožati svojih otrok...Mogoče ni bilo napisanega opozorila ali pa table...Ko bi pa vrv zapela otroka bi bil pa halo...
Odgovori
0 0
JAZsemTI
25. 07. 2026 08.50
Dobro da je vse posnel. Se bo videlo kdo laže…
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+0
1 1
Vera in Bog
25. 07. 2026 08.46
Sigurno taprav slovencelj podjetnik !
Odgovori
-3
1 4
peglezn
25. 07. 2026 08.53
evo pa imamo najbolj butast komentar dneva... in to že pred deveto zjutraj.
Odgovori
0 0
MESE?AR
25. 07. 2026 08.45
Nič ni povedano kaj se vidi na posnetku !
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+1
1 0
Vera in Bog
25. 07. 2026 08.42
Pri takem budžetu da hodim na balkan na morje ha ha.
Odgovori
+0
1 1
presnet
25. 07. 2026 08.42
Pri omenjenem sporu gre dejansko za del plaže, specifično območje, kjer kopanje dejansko ni predvideno. .... Začnite lektorirati članke, prosim, ker so stavki popolnoma trapasti. Dejansko ne vem, ali dejansko mislite, kar natipkate ali se dejansko zmotite. Ljudem se je zmešalo od teh ležalnikov, nikamor več ne pelje to obnašanje.
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+5
5 0
Ricinus
25. 07. 2026 08.40
Takšne prigode lahko doživiš marsikje po svetu, sploh okoli hotelskih bazenov. Vpleteni pa vsi narodi tega sveta
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+2
2 0
Vera in Bog
25. 07. 2026 08.39
Pri zdravi pameti kdo hodi na Hrvaško !? Slovenski politiki pa en večji izdajalec kot drug
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-3
0 3
štajerski janezek
25. 07. 2026 08.39
Nevem no. Lani smo bili v Tucepih. Z malim sva se vsedla na betonski rob ob plaži, ker je mali jedel sladoled. Zraven je bil stant, tam pa 20-25 let stari domacin, ki sma ga motila, da tam sediva... in je na veliko lajal v naju... tako, da jaz verjamem turistu... lp
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+6
6 0
Vladimir.Krutov
25. 07. 2026 08.50
👍
Odgovori
+1
1 0
ptuj.si
25. 07. 2026 08.37
Ziher Ljubljančan, volilec Levice.
Odgovori
+1
2 1
Vera in Bog
25. 07. 2026 08.43
Kaj te motijo ljubljančani? Meni pa niso slabi če ne bi bili tako ideloško obremenjeni !
Odgovori
-2
0 2
ptuj.si
25. 07. 2026 08.46
Ljubljančani so zelo ideološko obremenjeni. In vzvišeni.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
25. 07. 2026 08.48
So pa edini ki niso kmetavzarji !
Odgovori
-1
0 1
progresivnidaveknastanovanja
25. 07. 2026 08.34
ne vemo kaj je bilo. Če nekdo raztegne svoje padalo čez pol plaže in hoče met 30m prostora zase je prav da daš ležalnik čez vrvi, če so pa vrvi od čolna ali česa drugega pa pač ne. Drugače pa ukiniti ležalnike na plaži. Kdor ga želi imeti naj gre v zdravilišče : )
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+2
2 0
Uporabnik1543318
25. 07. 2026 08.34
A res nekateri polni ega misllijo da je vse njihovo? V 50.letih še nisem imel nobenega konflikta pri sosedih, pa sem 90 dni na leto tam!
Odgovori
+0
1 1
SDS_je_poden
25. 07. 2026 08.33
Počasi so hrvatje trčili v zid. Preveč počitniških kapacitet in premalo plaž. Vsakih 20 kvadratov pozidajo in naredijo apartmaje. Makarska riviera je lep primer. Škoda, ker narava je res lepa, samo množični turizem dela več škode kot koristi
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+1
1 0
Uporabnik1543318
25. 07. 2026 08.32
Napihnjen ljubljančan...večkrat že videno
Odgovori
-2
3 5
bananos
25. 07. 2026 08.26
Ljubljančan?
Odgovori
+0
2 2
Ricinus
25. 07. 2026 08.38
Mogoče, samo je rekel toti plažole je moj
Odgovori
+1
1 0
Mambo
25. 07. 2026 08.52
... maš taprav nick, ja ...
Odgovori
0 0
Kobansko
25. 07. 2026 08.26
Na Hrvaškem se gredo udarni turizem. Kasirajo dobro in te pretepejo gratis.
Odgovori
+8
8 0
matdej
25. 07. 2026 08.23
Makarska je lepa...Vse lepo in prav. Plaža pa katastrofa...Sploh v Tučepih.Dobesedno kot sardelica na kopnem in v morju..
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+4
4 0
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