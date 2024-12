Družinski spor? Na ameriškem letališču trije ustreljeni, eden zaboden

Incident se je zgodil v restavraciji na terminalu 4 zunaj varnostnega območja, kjer so policisti v sredo okoli 21.45 našli tri osebe s strelnimi ranami, je povedala policijska narednica Phoenixa Mayra Reeson.

Nekoliko kasneje so policisti v parkirni hiši pridržali mladoletnico in moškega. Moški je imel vbodno rano. "Menimo, da je šlo za družinski spor, ki se je stopnjeval," je dejal Reeson in dodal, da se vseh pet vpletenih ljudi med seboj pozna, poroča CNN.

Štiri žrtve so odpeljali v bolnišnico. Ženska, ki je bila ustreljena, je v kritičnem stanju, medtem ko so dva moška s strelnimi ranami in zabodena žrtev v stabilnem stanju, je policija sporočila v četrtek zgodaj zgodaj.