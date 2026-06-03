Tujina
Družinsko srečanje s skoraj 2000 gosti
Lahko podrete svetovni rekord samo s svojim priimkom? To napovedujejo v Corku na Irskem, kjer so se na največjem srečanju družin zbrali O'Sullivani z vsega sveta - blizu 2000. Podreti želijo rekord, ki trenutnoo pripada 1500 ljudem s priimkom Gallagher. To ni le rekord, to je praznovanje naše skupne zgodovine pravijo. Kaj vse torej O Sullivani pripravljajo ob tem nenavadnem družinskem prazniku.
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