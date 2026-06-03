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Družinsko srečanje s skoraj 2000 gosti

Cork, 03. 06. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
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Lahko podrete svetovni rekord samo s svojim priimkom? To napovedujejo v Corku na Irskem, kjer so se na največjem srečanju družin zbrali O'Sullivani z vsega sveta - blizu 2000. Podreti želijo rekord, ki trenutnoo pripada 1500 ljudem s priimkom Gallagher. To ni le rekord, to je praznovanje naše skupne zgodovine pravijo. Kaj vse torej O Sullivani pripravljajo ob tem nenavadnem družinskem prazniku.

O'Sullivan Irska svetovni rekord družinsko srečanje

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