V nedeljo se je v indijski zvezni državi Gujarat porušil 100 let star viseči most. Umrlo je najmanj 141 ljudi, oblasti pa so razkrile, da je bil most po popravilih šele pred kratkim odprt za javnost. Vzrok nesreče je bila pretrgana jeklenica mostu.

V ponedeljek zjutraj je ducat čolnov s člani nacionalnih ekip za odzivanje na nesreče še naprej iskalo preživele, potapljači pa so v pripravljenosti, poroča BBC. Štirje žerjavi odstranjujejo razbitine, reševalci pa iščejo preživele, ki bi lahko bili ujeti pod njimi. Obupani sorodniki ob tem iščejo svoje bližnje in njihov obup se iz ure v uro veča. Eden od preživelih je za BBC povedal, da od sinoči išče svojo šestletno sestro: "Držal sem jo za roko, ko se je most zrušil in padla sva v reko. Sam sem preživel, njo pa iščem povsod. Šel sem pogledat tudi v bolnišnico, vendar je nikjer ni." icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Notranji minister Gujarata Harsh Sanghavi je povedal, da je bilo na mostu, ko se je v nedeljo zrušil, približno 200 ljudi. Dodal je, da je bila vzrok za nesrečo pretrgana jeklenica na enem koncu mostu. PREBERI ŠE Po zrušenju visečega mostu vse več smrtnih žrtev Zvezna država Gujarat je vložila kazensko ovadbo proti agenciji, ki je skrbela za vzdrževanje 230 metrov dolgega mostu, ki je bil zgrajen v 19. stoletju in je bil po obnovi znova odprt prejšnji teden. Sanghavi je dejal, da je bil ustanovljen poseben preiskovalni odbor petih oseb, ki bo preiskal incident, ob tem pa poteka iskalna in reševalna operacija več sto pripadnikov državnih in nacionalnih ekip za pomoč ob nesrečah ter indijske vojske. Minister ni znal povedati, koliko ljudi še pogrešajo, poroča CNN. Posnetki prikazujejo ljudi, ki se držijo kablov in ostankov mostu, medtem ko jih reševalne ekipe poskušajo doseči, poroča Reuters. Nekateri so plezali po razbiti konstrukciji, da bi dosegli rečne bregove, drugi pa so plavali na varno. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Državni minister Gujarata Brijesh Merja je za televizijo NDTV povedal, da je v bolnišnici trenutno najmanj 17 ljudi, poslanec Mohanbhai Kalyanji Kundariya pa je dodal, da naj bi bili med umrlimi tudi otroci. Družine žrtev bodo po besedah indijskega premierja Narendra Modija prejele odškodnino iz nacionalnega sklada za pomoč. Na Twitterju je Modi sicer zapisal, da ga je "tragedija globoko razžalostila." Minister Gujarata Bhupendrabhai Patel je povedal, da bo vlada zagotovila odškodnino v vrednosti 5000 dolarjev oziroma 5029 evrov na družino umrlega in približno 600 dolarjev oziroma 603 evrov za vsakega ranjenega. "Družinam državljanov, ki so v tragediji izgubili življenje, izrekam sožalje," je še zapisal na Twitterju.