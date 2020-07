Država gori, predsednik je vmes poniknil

Trump je molk prekinil s pogovorom za poslovni kanal televizije Fox in oznanil, da "nam bo šlo dobro s koronavirusom, mislim, da bo enkrat kar izginil". Kar je začudilo celo predsedniku naklonjenega izpraševalca, da mu je ušlo "to še vedno verjamete, da bo izginil". Trump pa je še nekoliko bolj prepričano odvrnil, da bo. Do večera so ZDA presegle 52.000 novih okužb in dosegle nov dnevni rekord. Predsednika bolj kot zdravje ljudi skrbi zdravje gospodarstva. Tako je ves čas spodbujal proteste proti demokratskim guvernerjem, ki so sprejemali stroge ukrepe, in dejal, da se morajo "osvoboditi".

Zato ne preseneča, da je več kot trideset lastnikov barov v Teksasu vložilo tožbo, ko je republikanski guverner Greg Abbott zaradi izjemnega naraščanja števila okuženih ukazal zaprtje tamkajšnjih lokalov. Po njihovem mnenju je ukaz neustaven, saj guverner "izbira zmagovalce in poražence", ko zapira bare, pušča pa odprte restavracije ali frizerske salone, zato zahtevajo deset milijonov dolarjev odškodnine.

Med tožniki je tudi Gabrielle Ellison, lastnica bara Big Daddy Zane’s v teksaški Odessi. Zaslovela je že ob prvi prepovedi delovanja barov, ko so jo aretirali, ker se je upirala ukazu guvernerja, pred lokalom pa zbrala več oboroženih ljudi. Zdaj gre po podobni poti. "Nihče nima pravice, da nam ukazuje, kako naj živimo. Teptajo naše pravice do izbire, tega nihče ne sme. Virus ne bo šel stran, moramo se naučiti, kako bomo živeli s tem. Umrli bomo tudi zaradi gospodarstva. Umrli bomo od stradanja. Kdor hoče ostati doma, naj ostane doma. Ne pa da me država spravlja ob posel," je včeraj dejala za ameriški CNN.

Država brez vodstva

Njeno stališče je povsem v nasprotju z opozorili dr. Anthonyja Faucija, direktorja Nacionalnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni (NIAID) in vodilnega strokovnjaka delovne skupine Bele hiše za boj proti pandemiji. Po njegovih besedah bi se Američani morali izogibati odhodom v bare, "to je resnično, resnično slabo in to moramo preprečiti", je dejal na zaslišanju v senatu. In napovedal, da se lahko število novo okuženih povzpne na sto tisoč na dan, če se bodo nadaljevali zdajšnji trendi. Bolnišnice na prizadetih območjih so vse bolj bolne, strokovnjaki pa v strahu čakajo, ali bo trendu sledilo tudi število umrlih. Nekaj tolažbe prinaša dejstvo, da je med okuženimi tokrat veliko mladih, ki lažje prenašajo posledice bolezni covid-19.