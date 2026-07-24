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Države članice ICC naj bi razrešile glavnega tožilca Karima Khana

New York, 24. 07. 2026 20.49 pred 38 minutami 1 min branja 4

Avtor:
STA
Karim Khan

Države članice Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) so na posebnem zasedanju Skupščine držav pogodbenic v New Yorku razrešile glavnega tožilca Karima Khana. Za njegovo razrešitev je na tajnem glasovanju po navedbah diplomatskih virov glasovalo 82 od 125 držav članic ICC. Khan obtožbe o neprimernem ravnanju zanika in vztraja, da je bil postopek nezakonit ter brez zadostnih dokazov.

Razrešitev Karima Khana sledi večmesečnemu disciplinskemu postopku in preiskava nadzornega organa ICC je ugotovila hujše neprimerno ravnanje v odnosu do mlajše sodelavke, zaradi česar je bil Khan junija začasno suspendiran.

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Primer je sprožil razpravo o ugledu in neodvisnosti sodišča, saj se je odvijal v času okrepljenih političnih pritiskov na ICC. Vlada Donalda Trumpa ostro nasprotuje pristojnosti sodišča v primerih, ki zadevajo ameriške in izraelske državljane, proti več uradnikom ICC pa so ZDA uvedle sankcije.

Khan je postal ena najbolj izpostavljenih osebnosti mednarodnega kazenskega prava po tem, ko je leta 2024 zahteval izdajo nalogov za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v Gazi.

V času njegovega mandata je ICC nadaljeval tudi postopek proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu zaradi domnevnih vojnih zločinov v Ukrajini.

Njegova razrešitev ne vpliva na že izdane naloge za prijetje, saj o njihovi veljavnosti odločajo sodniki ICC, ne pa tožilci.

Države članice bodo zdaj začele postopek izbire novega glavnega tožilca, ki pa po ocenah diplomatskih virov predvidoma ne bo končan pred prihodnjim letom.

Karim Khan razrešitev članice icc tožilec

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KOMENTARJI4

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Zmaga Ukrajini
24. 07. 2026 21.31
Kajpak so hiteli lobirat - bibi in trampelj v glavni režiji sta bila očitno uspešna - zanimivo bi bilo vedeti koliko keša sta porabila za to,... putlerju je pa tudi nadvse prav. Vsekakor pa ni prav, da je na članice mogoče takole vplivat, da kar odstavijo glavnega tožilca. Škoda. S tem samo nakazujejo na trivialnost ICC. Zanimivo, da ga Amerika itak ne priznava, pa je trampelj vseeno hitel blebetat, da do bibijeve aretacije ne bo prišlo, ko je Mamdani napovedal pravno presojo aretacije netanjahuja ob obisku OZN v New Yorku. Očitno se trampelj spet praska tam kjer mu ni mesto, in kjer nima nobene pristojnosti. Četudi Mamdani verjetno ni mislil resno z aretacijo, je vendarle dvignil ogromno prahu že samo z napovedjo o pravni presoji take akcije. Kako je moralo šele to zbosti trampeljna in netanjahuja.🤣🤣🤣 In tole, kakšne obtožbe so doletele Khana, mi je res prav smešno - če ne gre nič drugega skozi, gre pa za kakšno seksistično nadlegovanje na delovnem mestu. Predvidljivo kot mosskovitski poleti skozi okna visokih nadstropij. Vsekakor izjemna škoda, da so članice ICC podlegle pritisku trampeljna in netanjahuja. Res žalostno.
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0 0
Kameleon Kiddo
24. 07. 2026 21.18
Izraelska posla
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-1
0 1
2fast4
24. 07. 2026 21.15
Predvsem ga skrbi dobro placan stolcek z nedelom oziroma takim osebkom prinesejo vse na pladnu... mr sh na teren...
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+2
2 0
Tami69
24. 07. 2026 21.01
Karma..
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+2
2 0
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