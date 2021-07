Države dosegle dogovor o globalnem digitalnem davku, med podpisnicami tudi Slovenija

"Okvir posodablja ključne elemente stoletje starega mednarodnega davčnega sistema, ki ne ustreza več globaliziranemu in digitaliziranemu gospodarstvu 21. stoletja," je v sporočilu za javnost zapisala OECD. Dogovor sestavljata dva stebra, ki naj bi skupaj zagotovila, da bodo velika multinacionalna podjetja plačala davke tam, kjer delujejo in ustvarjajo dobičke. Hkrati naj bi se okrepila stabilnost in predvidljivost mednarodnega davčnega sistema.

Prvi steber uvaja novo dodelitev pravic do obdavčevanja. Del teh pravic naj bi odvzeli domačim državam multinacionalk ter jih podelili državam, kjer ta podjetja delujejo in ustvarjajo dobičke. Pri tem ne bi bilo več pomembno, ali so podjetja v teh državah fizično navzoča ali pa tam svoje storitve npr. prodajajo zgolj prek interneta. Drugi steber pa določa najnižjo stopnjo davka na dobičke podjetij pri 15 odstotkih.

Dogovor naj bi med drugim prenesel pravice do obdavčitve več kot 100 milijard dolarjev (okoli 85 milijard evrov) dobičkov letno, z minimalno davčno stopnjo pa bi ustvaril okoli 150 milijard dolarjev (okoli 126 milijonov evrov) dodatnih globalnih davčnih prihodkov na leto, navaja OECD.

"Paket z dvema stebroma bo državam zagotovil prepotrebno podporo pri ustvarjanju prihodkov za izboljšanje stanja proračunov in bilanc ob investicijah v ključne javne storitve, infrastrukturo in ukrepe, potrebne za optimizacijo moči in kakovosti okrevanja po pandemiji covida-19," je dodala OECD. Dogovor sicer spremljajo nekatere slabše novice. Francoska tiskovna agencija AFP tako izpostavlja, da ga nista podpisali Irska in Madžarska, državi z nizkimi davki na dobičke podjetij.

Vseeno so globalni odzivi pozitivni. Ameriški predsednik Joe Biden je prepričan, da z globalno minimalno davčno stopnjo multinacionalke ne bodo mogle več ščuvati držav ene proti drugi z namenom znižanja stopnje davkov in da bi zaščititi svoje dobičke na račun javnih prihodkov. Ameriška finančna ministrica Janet Yellen je dogovor označila za "zgodovinski".

Trenutna predsedujoča skupini G7 Velika Britanija je prav tako pohvalila dogovor, ki so ga prve podprle prav članice G7 v začetku junija. Po oceni britanskega finančnega ministra Rishija Sunaka dejstvo, da se z novim okvirjem strinja 130 držav po svetu, vključno z vsemi članicami skupine G20, pomeni nov korak v reformi globalnih davkov. Nemški finančni minister Olaf Scholz je mnenja, da gre za "ogromen napredek" na poti k večji davčni pravičnosti. Po njegovi oceni bodo velike korporacije v prihodnje prispevale pošten del k financiranju skupne blaginje.