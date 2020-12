Države Evropske unije pričele z množičnim cepljenjem proti covidu-19

Po odobritvi cepiva ameriškega pfizerja in nemškega BioNTecha s strani Evropske agencije za zdravila (Ema) in Evropske komisije se bo v veliki večini Evropske unije in tudi v Sloveniji pričelo cepljenje proti covidu-19. Cepljenje se bo tako za 446 milijonov ljudi v EU začelo v prihodnjih urah.

Prihod cepiva je pozdravil tudi nemški minister za zdravje Jens Spahn , ki je v soboto dejal: "To je resnično veselo božično sporočilo. V tem trenutku so tovornjaki s prvimi cepivi na poti po vsej Evropi, po vsej Nemčiji, v vseh zveznih deželah." Izpostavil je, da je cepivo ključnega pomena za premagovanje pandemije, saj da bo to povrnilo življenje kot smo ga poznali pred virusom. Italijanski zunanji minister Luigi Di Maio je svoje rojake pozval naj se cepijo. "Vrnili si bomo svobodo, spet bomo lahko zadihali," je dejal.

Zdravstveni delavci v severovzhodni Nemčiji pa so se odločili, da ne bodo čakali na nedeljo, in s cepljenjem pričeli v domu starejših občanov v Halberstadtu. Kot prva je cepivo prejela 101 leto stara Edith Kwoizalla. Skupno naj bi cepili že 40 oskrbovancev doma in 10 zaposlenih, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tudi na Madžarskem so že cepili prvo osebo. To je bila zdravnica Arienne Kertesz iz osrednje bolinišnice v Budimpešti, ki je cepivo prejela v soboto, poroča državna tiskovna agencija. "Dolgo sem čakala, da ga prejmem, saj je od tega odvisna moja zmožnost, da delam mirno in varno," je dejala. Tudi oblasti na Slovaškem so sporočile, da so začele s cepljenjem. Tam je cepivo kot prvi prejel specialist za nalezljive bolezni Vladimir Krcmery v mestu Nitra na zahodu države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V EU je doslej s covidom-19 umrlo več kot 335.000 oseb, okuženih je več kot 14 milijonov ljudi, v skoraj vseh državah članicah pa trenutno veljajo strogi omejevalni ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Cepivo je prišlo ravno v času, ko je sev novega koronavirusa potrjen že v več evropskih državah, pa tudi v Kanadi in na Japonskem.