Države G7 uvedle nove sankcije proti Rusiji: zaveza za omejitev ruske nafte

Skupina sedmih gospodarsko najrazvitejših držav (G7) je danes usklajeno uvedla nove sankcije proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino. Gre za ukrepe na področju energetike, ki velja za glavni vir financiranja vojne v Ukrajini. Pred tem so se voditelji G7 po videokonferenci pogovarjali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

V skupni izjavi so ZDA, Kanada, Francija, Velika Britanija, Italija, Nemčija in Japonska napovedale nadaljnjo podporo Ukrajini ter obsodile dejanja Rusije, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Ogorčeni smo nad številčno izgubo človeških življenj, napadom na človekove pravice in uničenjem, ki ga za seboj puščajo ruska dejanja v Ukrajini," so zapisale države G7. Iz Bele hiše so še sporočili, da so se danes vse države zavezale, da bodo omejile uvoz ruske nafte oz. ga prepovedale.

ZDA so sicer podobno prepoved uvoza že uvedle. Obenem pa so veleposlaniki članic danes v Bruslju razpravljali o možnosti prepovedi uvoza nafte, a za zdaj še niso sklenili dogovora. Vprašljive ostajajo izjeme glede prepovedi uvoza za Madžarsko, Češko, Slovaško in Bolgarijo. Predstavnik ameriške vlade je ob tem napovedal še prepoved poslovnih storitev za podjetja ali posameznike v Rusiji. To vpliva predvsem na sektor računovodstva, upravljanja, svetovanja in marketinga.

icon-expand Ruski vojaki FOTO: Profimedia