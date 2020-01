Države, ki so izgubile državljane v sestrelitvi ukrajinskega letala, od Irana zahtevajo odgovore

Iran se sooča z novim pritiskom, da sporoči podrobnosti o tem, kaj se je zgodilo z ukrajinskim letalom s 176 ljudmi na krovu, ki so ga sestrelili prejšnji teden. Iranske oblasti so tako pod vse večjim mednarodnim pritiskom, naj zagotovijo celovito in transparentno preiskavo letalske tragedije, z njihovim ravnanjem pa niso zadovoljni niti Iranci.

Iranske oblasti so sprva trdile, da se je nesreča zgodila zaradi tehnične napake oziroma odpovedi motorja. Kasneje so priznali, da so letalo pomotoma sestrelili, pri tem pa da je šlo za človeško napako. Letalo naj bi zamenjali za manevrirno raketo, a jih pot letala postavlja na laž.

Pred sestankom, na katerem bodo prisotni kanadski, britanski, ukrajinski, švedski in afganistanski zunanji minister, je zunanji minister Kanade dejal, da želijo enkrat za vselej razčistiti, kaj se je v resnici zgodilo. Iran trdi, da je letalo sestrelila raketa, ki so jo sprožili po nesreči.

Pet držav, katerih državljani so bili na nesrečnem letalu, je ustanovilo skupino, da bodo zahtevali odgovore in da bodo uskladili svoj odziv na ugotovitve, ki jih bo predstavil Iran.

Posnetki varnostnih kamer kažejo, da sta ukrajinsko letalo, ki je strmoglavilo kmalu po vzletu v Iranu, zadeli dve raketi v razmaku 30 sekund. Raketi so izstrelili iz iranske vojaške baze, približno 13 kilometrov od letala.

Cilj srečanja bo doseči soglasje o tem, kaj zahtevajo od Irana. Skupina želi, da so vsi, ki so povzročili nesrečo, poklicani na odgovornost in da se sprejmejo dogovori, kako bodo svojci dostojanstveno prejeli posmrtne ostanke žrtev. Kanada preiskuje tudi poročila, da so iranske oblasti nadlegovale družine nekaterih žrtev in jih poskušale prepričati k molku.