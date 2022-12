Države na COP15 sprejele zgodovinski dogovor za zaščito narave.

Predstavniki več kot 190 držav so na srečanju pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP15) v Montrealu sprejeli zgodovinski dogovor za zaščito svetovnih vrst in ekosistemov. Dogovor predvideva, da bodo države do leta 2030 zaščitile 30 odstotkov planeta in zagotovile 30 milijard dolarjev (okoli 28 milijard evrov) pomoči za ohranjanje narave v državah v razvoju.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Sprejetje dogovora je v zgodnjih jutranjih urah potrdil predsedujoči vrhu v Montrealu, kitajski okoljski minister Huang Runčiu. Pri tem je zavrnil ugovor Demokratične republike Kongo, ki ni želela podpreti besedila in je v okviru sporazuma zahtevala več sredstev za države v razvoju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Države so se z dogovorom zavezale, da bo do leta 2030 30 odstotkov planeta postalo zaščiteno območje. Besedilo prav tako poziva bogate države, naj povečajo finančno pomoč državam v razvoju na 20 milijard ameriških dolarjev (18.837.003.409 evrov) letno do leta 2025, do leta 2030 pa na 30 milijard dolarjev (28.255.505.114 evrov). Dogovor obenem vsebuje zavezo za zaščito pravic avtohtonih prebivalcev kot upraviteljev njihove zemlje. Na drugih področjih je dogovor nekoliko manj strog. Med drugim podjetja le spodbuja k poročanju o njihovem vplivu na biotsko raznovrstnost, namesto da bi jih k temu zavezal, izpostavlja AFP. Med 23 cilji sporazuma so tudi zmanjšanje okolju škodljivih kmetijskih subvencij, zmanjšanje tveganja zaradi pesticidov in boj proti invazivnim vrstam. Okoljevarstveniki so sporazum primerjali s prelomnim načrtom za omejitev globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijsko ravnjo v okviru pariškega sporazuma. Brian O'Donnell iz organizacije Kampanja za naravo je dogovor označil za največjo zavezo za ohranjanje kopnega in oceanov v zgodovini, poroča AFP. "Mednarodna skupnost je sklenila prelomni svetovni sporazum o biotski raznovrstnosti, ki daje nekaj upanja, da se krizi, s katero se sooča narava, začenja posvečati pozornost, ki si jo zasluži," je dejal. Učinkovito izvajanje sprejetega dogovora bo predvsem bistveno izboljšalo možnosti za preživetje in številčnost losov, morskih želv, papig, nosorogov, starodavnih dreves, metuljev, skatov in delfinov, je prepričan. Dogovor je pozdravil tudi generalni direktor Svetovnega sklada za naravo (WWF) Marco Lambertini. Ob tem je sicer že pred sprejetjem dogovora opozoril, da besedilo vsebuje preveč lukenj, šibkega jezika in časovnih okvirov v zvezi z ukrepi, ki niso sorazmerni z obsegom krize in morda ne bodo prispevali k doseganju skupnega svetovnega cilja, navaja AFP. Dvotedensko zasedanje pogodbenic Konvencije ZN o biotski raznovrstnosti v Montrealu se je začelo 7. decembra. COP15 bi morali pripraviti že pred dvema letoma na Kitajskem, a je bil zaradi strogih ukrepov za zajezitev covida-19 prestavljen v Kanado. Kljub novi lokaciji dogodek poteka pod okriljem kitajskega predsedstva. Konvencija o biotski raznovrstnosti je bila sicer sprejeta leta 1992 v Riu de Janeiru.