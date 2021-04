Rusija ZDA in Nato obtožila, da Ukrajino namerno spreminjajo v sod smodnika

Stoltenberg pa je zagotovil, da je podpora Nata suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine neomajna. O tem, kdaj bi se lahko Ukrajina pridružila zavezništvu, bo odločil Nato in ne Moskva, je še dejal. "Nihče drug se nima pravice vmešavati in posredovati v tem procesu," je poudaril ter dodal: "Rusija poskuša vzpostaviti nekakšno območje vpliva, na katerem poskuša odločati o tem, kaj lahko počnejo sosede."

Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov pa je ZDA in druge članice Nata že opozoril, da bodo Kijev in njegovi zahodni zavezniki v celoti odgovorni za morebitno poslabšanje razmer na območju."ZDA in druge države Nata namerno spreminjajo Ukrajino v sod smodnika," je dejal Rjabkov in opozoril, da države povečujejo dobavo orožja Ukrajini. "Če pride do poslabšanja, bomo seveda storili vse, da zagotovimo svojo varnost in varnost naših državljanov, ne glede na to, kje so," je poudaril Rjabkov, odgovornost za morebitno poslabšanje razmer na območju pa pripisal Zahodu.