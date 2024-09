'Države ne smejo sprejeti nespoštovanja mednarodnega prava'

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je poudaril, da je končanje skoraj leto dni trajajoče vojne v Gazi prednostna naloga in pozval države naj ukrepajo v zvezi z "očitnim nespoštovanjem mednarodnega prava na zasedenih palestinskih ozemljih s strani Izraela". Svet se je znašel na razpotju in stopa, če ne bo previden, proti "distopični prihodnosti", ki jo tvorijo stopnjevanje vojaških napetosti, represije in dezinformacije, je na zasedanju v Ženevi opozoril Volker Türk.

Po podatkih zdravstvenih uradnikov v Gazi je bilo od 7. oktobra 2023, ko je Izrael sprožil obsežno kampanjo kot odgovor na čezmejne napade borcev Hamasa, v katerih je bilo ubitih 1200 ljudi, dodatnih 250 pa zajetih kot talci, ubitih skoraj 41.000 Palestincev. Konflikt pa ni zajel samo Gaze, temveč je sprožil tudi porast nasilja na Zahodnem bregu, ki ga zaseda Izrael. Konflikt vse bolj razdvaja in povzroča skrbi v mednarodni skupnosti, kar je nedavno izpostavil tudi Volker Türk. "Končati to vojno in preprečiti popoln regionalni konflikt je absolutna in prednostna naloga," je poudaril. "Države ne smejo in ne morejo sprejeti očitnega neupoštevanja mednarodnega prava, vključno z zavezujočimi sklepi Varnostnega sveta in odločitvami Meddržavnega sodišča, niti v tej niti v kateri koli drugi situaciji."

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk FOTO: AP icon-expand

Ob tem se je opiral na mnenje, ki ga je julija objavilo vrhovno sodišče ZN in v katerem je označilo izraelsko okupacijo za nezakonito. Izrael je to mnenje zavrnil in ga označil za povsem enostransko. Kot poroča Reuters, je Türk ob tem opisal še druge velike izzive in krize političnih vodstev po vsem svetu. Na tokratnem zasedanju v Ženevi bodo namreč obravnavali tako Gazo kot tudi Sudan, Afganistan in Ukrajino. Pri tem je opozoril na to "novo normalnost", ki jo bodo sestavljali "neskončna vojaška eskalacija" in "vse bolj grozljive in tehnološko napredne metode vojne, nadzora in represije".