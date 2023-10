Države umikajo svoje državljane iz Izraela

Zaradi spopadov med Izraelci in Palestinci, ki so izbruhnili po napadu Hamasa minuli konec tedna, več evropskih držav evakuira svoje državljane iz Izraela. Na Poljskem so tako že pristala tri letala, svoje državljane evakuirajo tudi Madžarska, Romunija, Srbija in Italija.

Poljski obrambni minister Mariusz Blaszczak je danes na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, sporočil, da so v Varšavi danes pristala tri letala z evakuiranimi. Vladno letalo je Poljake iz Izraela pripeljalo zgodaj davi, kasneje pa so Poljake pripeljali še z dvema vojaškima transportnima letaloma. Po poročanju poljske tiskovne agencije PAP je bilo na vladnem letalu 120 poljskih državljanov, med njimi skupina učencev glasbene šole. Minister Blaszczak je navedel, da so še 120 ljudi prepeljali v domovino z vojaškima letaloma. Vladno letalo naj bi bilo že na poti v Izrael, od koder naj bi prepeljali še več poljskih državljanov. Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je sporočil, da je Madžarska iz Izraela evakuirala 215 ljudi. Kot je zapisal na družbenem omrežju Facebook, sta letali madžarske vojske na letališču v Budimpešti pristali davi. icon-expand Bombardiranje Gaze FOTO: AP Romunija je doslej evakuirala 245 svojih državljanov, med njimi tudi dve skupini romarjev. Kot je danes še sporočilo romunsko zunanje ministrstvo, so v Izrael poslali tudi skupino, ki naj bi poskrbela za vse Romune, ki bi želeli zapustiti Izrael. V domovino se z letali izraelske družbe El Al po navedbah italijanskega zunanjega ministra Antonia Tajanija danes vračajo tudi italijanski državljani, poroča tiskovna agencija Ansa. Srbski državljan je bil lažje ranjen Izrael postopoma zapuščajo tudi srbski državljani. En srbski državljan je bil v spopadih v Izraelu lažje ranjen. Častni konzul Srbije v Izraelu Aleksandar Nikolić je po poročanju srbskega spletnega portala N1 dejal, da je v nedeljo zvečer iz Izraela proti Beogradu poletelo posebno letalo srbske vlade, za danes in v torek sta predvidena še dva leta srbskega letalskega prevoznika Air Serbia. Izrael želi zapustiti tudi okoli sto Avstrijcev, je za avstrijski radio Ö1 dejal zunanji minister Alexander Schallenberg. V tej državi po njegovih besedah živi okoli 8000 Avstrijcev, tam se nahaja tudi okoli 200 avstrijskih turistov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Schallenberg je pojasnil še, da nekatere letalske družbe še letijo iz Izraela in da so odprti tudi mejni prehodi z Jordanijo. PREBERI ŠE MZEZ: Iz Izraela se je javilo 16 Slovencev Evakuacijo svojih državljanov iz Izraela pripravlja tudi Črna gora, je v nedeljo zvečer na omrežju X sporočil črnogorski premier Dritan Abazović. Po njegovih besedah se je konzulatu Črne gore v Tel Avivu javilo 35 črnogorskih državljanov, med njimi se jih 19 želi vrniti v domovino. Tudi hrvaško zunanje ministrstvo se z izraelsko stranjo usklajuje glede evakuacije svojih državljanov iz Izraela. Kot je ministrstvo zapisalo na svoji spletni strani, je po doslej zbranih podatkih v Izraelu okoli 180 hrvaških državljanov. Številne letalske družbe so sicer ob izbruhu nasilja v Izraelu odpovedale lete v Tel Aviv. Med drugim so se za to odločili pri Air France, Lufthansi, Austrian Airlines, Swiss Airu, American Airlines, Emirates, Ryanairu in Wizzairu.