Državljani BiH, Srbije, Črne gore in Kosova na Hrvaško le s posebnim dovoljenjem

Evropski sistem za informacije o potovanjih in odobritvah potovanj (Etias) naj bi Evropska unija uvedla naslednje leto zaradi večje varnosti in boljšega nadzora potovanj. Veljal bo za vse državljane tretjih držav, ki so za vstop v EU izvzete iz viznega sistema. To pomeni državljane več kot 60 držav, med katerimi so tudi BiH, Srbija, Črna gora in Kosovo.

Dovoljenje za vstop v državo EU bodo vlagatelji zahtevka dobili v nekaj minutah, v primerih, ki bodo zahtevali več preverjanja, pa v maksimalno 30 dneh. Brez dovoljenja prehod meje ne bo mogoč, končne odločitve o odobritvi prehoda meje pa bodo še vedno sprejemali nadzorni organi na mejnih prehodih.

Potniki, ki bodo želeli v EU in bodo potrebovali omenjeno dovoljenje, bodo morali izpolniti obrazec, v katerem bodo med drugim odgovarjali tudi na vprašanja o svojem zdravstvenem stanju, poklicu in preteklih potovanjih. Obrazec bodo lahko izpolnili po spletu ali mobilni aplikaciji, vsi vlagatelji zahtevka, stari od 18 do 70 let, pa bodo morali plačati tudi sedem evrov pristojbine.

Podoben sistem, znan pod imenom Esta, imajo že 13 let v ZDA in velja tudi za državljane Slovenije. Vlagatelji zahtevka za vstop v ZDA morajo izpolniti elektronski obrazec in plačati pristojbino v vrednosti 14 dolarjev, odobritev za vstop v državo pa večinoma dobijo v nekaj minutah.