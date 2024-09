Državljani EU bodo odslej morali plačati za vstop v Veliko Britanijo

Vizuma za vstop v Združeno kraljestvo za največ šest mesecev trenutno ne potrebujejo državljani EU, Evropskega gospodarskega prostora (EEA) in Švice. "Vsi, ki bodo želeli potovati v Združeno kraljestvo – razen britanskih in irskih državljanov – bodo morali pred prihodom pridobiti dovoljenje za potovanje," piše v sporočilu britanske vlade, ki na ta način sledi ureditvi, kakršno že imajo v ZDA in Avstraliji.

Potniki bodo lahko dovoljenje za vstop pridobili prek eVize ali sistema elektronske odobritve potovanja (ETA), ki stane deset funtov in omogoča večkratno potovanje v Združeno kraljestvo za bivanje do šest mesecev v obdobju dveh let. Nova pravila bodo za Evropejce začela veljati 2. aprila 2025.

Po besedah britanske notranje ministrice Yvette Cooper bo takšen sistem oblastem omogočil celovit pregled nad prišleki.

Dovoljenje za vstop v Združeno kraljestvo prek ETA že morajo pridobiti državljani Bahrajna, Kuvajta, Omana, Katarja, Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov. Od novembra bodo morali zanj zaprositi tudi državljani ZDA.

Nedavno je sicer EU napovedala, da bodo morali državljani Združenega kraljestva za vstop v schengensko območje od prihodnjega maja prek evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (Etias) plačati takso namesto vizuma v vrednosti sedem evrov.

To bo veljalo tudi za državljane drugih držav, ki za vstop v EU ne potrebujejo vizuma, kot so ZDA, Avstralija in Kanada.