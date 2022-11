Državljanom z vohunsko opremo prisluškujejo v več državah EU

Vohunsko programsko opremo so nezakonito uporabljali v najmanj štirih državah članicah Evropske unije – Poljski, Madžarski, Grčiji in Španiji – ugotavlja odbor Evropskega parlamenta. Zato so pozvali k moratoriju na to tehnologijo.

"Zloraba vohunske programske opreme v državah članicah EU resno ogroža demokracijo na celotni celini," je na novinarski konferenci ob predstavitvi vmesnega poročila danes v Bruslju dejala poročevalka, evropska poslanka z Nizozemske Sophie in't Veld. "V demokraciji bi moralo biti nadzorovanje ljudi izjema (...), ne bi ga smelo biti mogoče zlorabljati v politične, strankarske namene," je dejala. Obžalovala je, da vlade držav članic v številnih primerih niso želele posredovati uradnih informacij preiskovalnemu odboru Evropskega parlamenta (PEGA), ki pripravlja poročilo, tako da je moral pri svojem delu izhajati iz drugih virov, vključno z novinarskimi preiskavami. "Na Poljskem in Madžarskem vidimo, da je vohunska programska oprema (Pegasus) sestavni del sistema za nadzor in celo zatiranje do vlade kritičnih državljanov, članov opozicije, novinarjev in žvižgačev," je dejala. V Grčiji, kjer je parlamentarni odbor v petek pozval vlado k "nujni in temeljiti preiskavi" škandala s prisluškovanjem s programsko opremo Predator, "vidimo znake sistematične in obsežne uporabe kot del jasne politične strategije," je povedala.

icon-expand Vohunsko opremo Pegasus izdeluje izraelsko podjetje NSO Group. FOTO: Dreamstime

V Španiji pa po njenih besedah obstajajo "močni indici, da so vohunili za političnimi osebnostmi in drugimi brez kakršne koli povezave z jasno in neposredno grožnjo nacionalni varnosti". O vmesnem poročilu bodo sedaj razpravljale in ga dopolnjevale politične skupine v odboru PEGA, o njegovi končni različici pa naj bi Evropski parlament glasoval marca ali junija 2023. V vmesnem poročilu tudi ugotavljajo, da je mogoče, čeprav to ni uradno potrjeno, z gotovostjo domnevati, da so vse države članice EU kupile enega ali več komercialnih izdelkov za vohunsko programsko opremo. Samo eno podjetje, izraelsko tehnološko podjetje NSO Group, je npr. prodalo svoje proizvode 22 končnim uporabnikom v najmanj 14 državah članicah, med katerimi so tudi Poljska, Madžarska, Španija, Nizozemska in Belgija. Ob omenjenih štirih članicah obstaja tudi sum nezakonite uporabe vohunske programske opreme na Cipru.

Ciper in Bolgarija sta izvozni središči za to opremo. Irska medtem ponuja ugodne davčne ureditve velikemu prodajalcu vohunske programske opreme, Luksemburg pa je bančno središče za številne akterje v industriji vohunske programske opreme, med drugim piše v vmesnem poročilu na skoraj 160 straneh.