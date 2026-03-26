Državljanska vojna v Sudanu grozi z novim valom razseljevanja

Sudan je po treh letih državljanske vojne, kot so sporočili Združeni narodi, postal prizorišče največje humanitarne krize na svetu. Več kot devet milijonov ljudi je bilo prisiljenih zapustiti domove, 150.000 pa se sooča s skrajnim pomanjkanjem hrane. Po ocenah humanitarnih organizacij se konflikt nevarno približuje fazi, ko bi se razseljevanje začelo množično širiti čez meje države, podobno kot ob začetku sirske vojne.

Vodja misije Mednarodne organizacije za migracije v Sudanu je za Politico povedal, da se migracijske poti že oblikujejo in da bi se lahko brez resnih prizadevanj za mir razseljevanje hitro razširilo v sosednje države in širše. Zato bo danes potekalo srečanje med agencijami Združenih narodov in predstavniki Evropske unije o morebitni pomoči in odzivu.