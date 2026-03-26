Tujina

Državljanska vojna v Sudanu grozi z novim valom razseljevanja

Kartum, 26. 03. 2026 08.04 pred 46 minutami 2 min branja 4

Avtor:
L.M.
Sudan

Sudanski konflikt se približuje prelomni točki, ki bi lahko sprožila obsežne migracijske tokove v regijo in proti Evropi. Združeni narodi opozarjajo, da brez politične rešitve in nujne mednarodne pomoči grozi ponovitev scenarija iz Sirije po letu 2011.

Sudan je po treh letih državljanske vojne, kot so sporočili Združeni narodi, postal prizorišče največje humanitarne krize na svetu. Več kot devet milijonov ljudi je bilo prisiljenih zapustiti domove, 150.000 pa se sooča s skrajnim pomanjkanjem hrane. Po ocenah humanitarnih organizacij se konflikt nevarno približuje fazi, ko bi se razseljevanje začelo množično širiti čez meje države, podobno kot ob začetku sirske vojne.

Vodja misije Mednarodne organizacije za migracije v Sudanu je za Politico povedal, da se migracijske poti že oblikujejo in da bi se lahko brez resnih prizadevanj za mir razseljevanje hitro razširilo v sosednje države in širše. Zato bo danes potekalo srečanje med agencijami Združenih narodov in predstavniki Evropske unije o morebitni pomoči in odzivu.

Sudanska kriza
FOTO: AP

Opozorila prihajajo v občutljivem političnem trenutku za EU, ki zaostruje migracijsko politiko zaradi naraščajoče podpore desnim strankam. Izkušnja iz leta 2015, ko je v Evropo prispelo skoraj milijon beguncev iz Sirije, še vedno močno vpliva na politične razprave in odločitve držav članic.

Kljub temu humanitarne organizacije poudarjajo, da si večina Sudancev želi vrnitve domov takoj, ko bi se pojavila realna možnost stabilnosti. Če pa se trenutna priložnost za mir izgubi, bi lahko sledil nasproten scenarij, množičen beg prebivalstva.

Sudanska kriza
FOTO: AP

Obseg nasilja v Sudanu je ogromen, napadi na zdravstvene ustanove, množični poboji in razpad osnovnih storitev, kot poroča Politico, presegajo številne druge sodobne konflikte. Kljub temu vojna ostaja skoraj neopažena v svetovni javnosti, kar po mnenju humanitarnih delavcev dodatno otežuje zbiranje pomoči.

Predstavniki organizacij, kot so UNICEF, Svetovni program za hrano in Svetovna zdravstvena organizacija, prosijo EU za financiranje.

Sudan migracijska kriza begunci Evropska unija humanitarna pomoč

Za poskus državnega udara 'humanirano priprt doma' namesto v zaporu

Združeni narodi obsodili suženjstvo v Afriki kot zločin proti človečnosti

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

rok1211
26. 03. 2026 08.50
je to na istem planetu? bogi ljudje sicer, Sudan ima že dolga leta vojno in največjo revščino, seveda noben nič ne pomaga zakaj bi.
FreedomMan
26. 03. 2026 08.42
Zaustavite vojne in izkoriščanje revnih za bogatenje bogatašev.
FORTUDO1
26. 03. 2026 08.27
A sta Tanja in Nika na dopustu?
