Zlati potni list tretje najmanjše države na svetu za 100 tisočakov

Nauru se zaradi podnebnih sprememb, dviga morske gladine, nevihtnih valov in erozije obale sooča s vprašanjem preživetja. Ker na otoku nimajo sredstev, da bi se zaščitili pred podnebno krizo, so sprožili pobudo Zlati potni list.

Težka zgodovina in svetla prihodnost?

Nauru so kot nahajališče fosfatov začeli izkoriščati že v začetku 20. stoletja. Sto let trajajoča izkopavanja so središče otoka opustošila do skal, 80 % otoka je ostalo nenaseljenega.

Prebivalci so se zato naselili ob obalo, kjer so izpostavljeni dvigu morske gladine, ki se tukaj povečuje hitreje od svetovnega povprečja.